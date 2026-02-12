Мастера раскрыли секрет: как правильно оставлять стиралку после стирки

После стирки многие хозяйки задумываются, что делать с дверцей стиральной машинки: оставить ее открытой или сразу закрыть. Мнения по этому поводу часто расходятся – одни считают, что открытая машинка выглядит неопрятно, другие убеждены, что так техника прослужит дольше.

Все точки над "і" расставили эксперты издания Daily Dot.

Почему не стоит сразу закрывать дверцу?

Специалисты отмечают: если после завершения стирки плотно закрыть люк, внутри барабана остается влага. Она не испаряется, создавая благоприятную среду для появления:

неприятного затхлого запаха;

бактерий;

грибка и плесени.

Со временем этот запах может впитываться в белье, полотенца и одежду, даже если они только что постираны.

Как правильно оставлять машинку после стирки?

Мастера советуют не оставлять дверцу широко открытой, но и не закрывать ее полностью. Оптимальный вариант – приоткрыть люк на 5 – 10 сантиметров, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и полное высыхание барабана.

Специалисты подчеркивают, что такое проветривание:

не вредит петлям;

не вызывает провисание дверцы;

помогает избежать образования плесени.

Также рекомендуется выдвигать лоток для порошка хотя бы на час, ведь в нем тоже скапливается много влаги.



Как правильно оставлять машинку после стирки / Фото Pinterest

Как ухаживать за стиральной машинкой?

В блоге Martha Stewart опытные хозяйки советуют после каждой стирки протирать сухой тряпкой резиновую манжету у двери. Именно там часто собираются остатки воды, волосы и мусор. Если этого не делать, резина быстрее изнашивается, а внутри может появиться плесень. Таким образом, мастера однозначно рекомендуют: после стирки дверцу стиральной машинки лучше оставлять немного приоткрытой, чтобы избежать запаха и продлить срок службы техники.

Как заранее понять, что стиральная машина может сломаться?

Поломка стиральной машинки – крайне неприятная вещь. К счастью, есть определенные сигналы, которые указывают, что машинка вот-вот сломается. К примеру: