Всі крапки над "і" розставили експерти видання Daily Dot.

Чому не варто одразу зачиняти дверцята?

Фахівці зазначають: якщо після завершення прання щільно закрити люк, усередині барабана залишається волога. Вона не випаровується, створюючи сприятливе середовище для появи:

неприємного затхлого запаху;

бактерій;

грибка та плісняви.

З часом цей запах може вбиратися у білизну, рушники та одяг, навіть якщо вони щойно випрані.

Як правильно залишати машинку після прання?

Майстри радять не залишати дверцята широко відчиненими, але й не зачиняти їх повністю. Оптимальний варіант – прочинити люк на 5 – 10 сантиметрів, щоб забезпечити циркуляцію повітря та повне висихання барабана.

Фахівці підкреслюють, що таке провітрювання:

не шкодить петлям;

не спричиняє провисання дверцят;

допомагає уникнути утворення плісняви.

Також рекомендується висувати лоток для порошку хоча б на годину, адже в ньому теж накопичується багато вологи.



Як правильно залишати машинку після прання / Фото Pinterest

Як доглядати за пральною машинкою?

У блозі Martha Stewart досвідчені господині радять після кожного прання протирати сухою ганчіркою гумову манжету біля дверцят. Саме там часто збираються залишки води, волосся та сміття. Якщо цього не робити, гума швидше зношується, а всередині може з'явитися пліснява. Таким чином, майстри однозначно рекомендують: після прання дверцята пральної машинки краще залишати трохи відчиненими, щоб уникнути запаху та продовжити термін служби техніки.

Як заздалегідь зрозуміти, що пральна машина може зламатися?

Поломка пральної машинки – вкрай неприємна річ. На щастя, є певні сигнали, які вказують, що машинка от-от зламається. До прикладу: