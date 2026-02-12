Все точки над "і" расставили эксперты издания Daily Dot.
Почему не стоит сразу закрывать дверцу?
Специалисты отмечают: если после завершения стирки плотно закрыть люк, внутри барабана остается влага. Она не испаряется, создавая благоприятную среду для появления:
- неприятного затхлого запаха;
- бактерий;
- грибка и плесени.
Со временем этот запах может впитываться в белье, полотенца и одежду, даже если они только что постираны.
Как правильно оставлять машинку после стирки?
Мастера советуют не оставлять дверцу широко открытой, но и не закрывать ее полностью. Оптимальный вариант – приоткрыть люк на 5 – 10 сантиметров, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и полное высыхание барабана.
Специалисты подчеркивают, что такое проветривание:
- не вредит петлям;
- не вызывает провисание дверцы;
- помогает избежать образования плесени.
Также рекомендуется выдвигать лоток для порошка хотя бы на час, ведь в нем тоже скапливается много влаги.
Как правильно оставлять машинку после стирки / Фото Pinterest
Как ухаживать за стиральной машинкой?
В блоге Martha Stewart опытные хозяйки советуют после каждой стирки протирать сухой тряпкой резиновую манжету у двери. Именно там часто собираются остатки воды, волосы и мусор. Если этого не делать, резина быстрее изнашивается, а внутри может появиться плесень. Таким образом, мастера однозначно рекомендуют: после стирки дверцу стиральной машинки лучше оставлять немного приоткрытой, чтобы избежать запаха и продлить срок службы техники.
Как заранее понять, что стиральная машина может сломаться?
Поломка стиральной машинки – крайне неприятная вещь. К счастью, есть определенные сигналы, которые указывают, что машинка вот-вот сломается. К примеру:
- Необычные звуки, вибрация, или проблемы с вращением барабана могут указывать на износ подшипников, амортизаторов или проблемы с двигателем.
- Подтекание воды, остатки воды в барабане и появление запахов могут сигнализировать о проблемах со шлангами, уплотнителями или дренажной системой.