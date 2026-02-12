Все точки над "і" расставили эксперты издания Daily Dot.

Почему не стоит сразу закрывать дверцу?

Специалисты отмечают: если после завершения стирки плотно закрыть люк, внутри барабана остается влага. Она не испаряется, создавая благоприятную среду для появления:

неприятного затхлого запаха;

бактерий;

грибка и плесени.

Со временем этот запах может впитываться в белье, полотенца и одежду, даже если они только что постираны.

Как правильно оставлять машинку после стирки?

Мастера советуют не оставлять дверцу широко открытой, но и не закрывать ее полностью. Оптимальный вариант – приоткрыть люк на 5 – 10 сантиметров, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и полное высыхание барабана.

Специалисты подчеркивают, что такое проветривание:

не вредит петлям;

не вызывает провисание дверцы;

помогает избежать образования плесени.

Также рекомендуется выдвигать лоток для порошка хотя бы на час, ведь в нем тоже скапливается много влаги.



Как правильно оставлять машинку после стирки / Фото Pinterest

Как ухаживать за стиральной машинкой?

В блоге Martha Stewart опытные хозяйки советуют после каждой стирки протирать сухой тряпкой резиновую манжету у двери. Именно там часто собираются остатки воды, волосы и мусор. Если этого не делать, резина быстрее изнашивается, а внутри может появиться плесень. Таким образом, мастера однозначно рекомендуют: после стирки дверцу стиральной машинки лучше оставлять немного приоткрытой, чтобы избежать запаха и продлить срок службы техники.

Как заранее понять, что стиральная машина может сломаться?

Поломка стиральной машинки – крайне неприятная вещь. К счастью, есть определенные сигналы, которые указывают, что машинка вот-вот сломается. К примеру: