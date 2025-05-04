Чем заменить вертикальные жалюзи на раздвижных стеклянных дверях: практичная альтернатива

Вертикальные жалюзи нередко создают неудобства, когда их устанавливают на раздвижные стеклянные двери. Они затрудняют открывание и закрывание, легко повреждаются или ломаются при попытке добраться до ручки.

К тому же, как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, большие белые жалюзи, которые не прикрыты дополнительными шторами, выглядят не слишком эстетично. Чем можно их заменить, рассказываем далее.

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Почему стоит выбрать рулонные шторы

Если вертикальные жалюзи уже давно вызывают у вас недовольство, возможно, пришло время обновить интерьер, установив современные рулонные шторы.

Рулонная штора, установлена над дверью, обеспечивает необходимую приватность и защиту от солнца без лишних сложностей. Она легко опускается, когда нужно, и так же легко поднимается, открывая дверной проход.

Одним из главных преимуществ рулонных штор является их универсальность. Вы можете подобрать цвет и фактуру, которые идеально дополнят интерьер гостиной. Рулонные шторы выглядят достаточно элегантно даже без дополнительного декора, а установка занимает минимум времени – нужно только прикрепить подвесную фурнитуру к стене над дверью и закрепить на ней штору.

Кстати, чтобы ровно повесить шторы, можно воспользоваться лайфхаком, который поможет выровнять карниз.

Как выглядят рулонные шторы на дверях: смотрите видео

Как выбрать рулонные шторы для своего дома

Выбрать подходящий вариант штор можно онлайн или офлайн в специальных магазинах, выбрав нужный размер, цвет и дизайн. На рынке есть множество моделей, поэтому стоит рассмотреть несколько вариантов, чтобы найти именно тот, который будет отвечать вашим потребностям.

Перед покупкой обязательно измерьте периметр раздвижных дверей, чтобы шторы идеально подошли по размеру. Также обратите внимание на цвет стен вашей комнаты, чтобы обеспечить гармоничное сочетание элементов интерьера.

Еще один важный аспект – выбор стиля рулонной шторы. Если ваша цель – полностью заблокировать солнечный свет, обратите внимание на затемненные модели. Они доступны в разных размерах и цветах.

Если же вам нравится естественное проникновение света, которое дают традиционные жалюзи, присмотритесь к двойным рулонным шторам. Они сочетают прозрачные и непрозрачные полоски ткани, создавая классический эффект.