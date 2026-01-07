Поможет обычный "ежик": как прогнать мышей из дома на всю зиму без яда и ловушек

Зимой мыши и крысы ищут тепло и пищу, поэтому часто перебираются в дома, подвалы и кладовые. Использовать химические средства, чтобы их прогнать опасно – они могут навредить людям и домашним животным, а ловушки не всегда дают результат. Зато есть простой и естественный способ, который не требует затрат и легко сделать самостоятельно.

Для этого понадобится обычный чеснок – грызуны не переносят его резкий запах, передает 24 Канал со ссылкой на Express.

Почему чеснок отпугивает мышей?

Чеснок имеет сильный аромат из-за природного вещества аллицин. Для людей он почти незаметен, а для мышей – невыносим. Именно поэтому грызуны избегают мест, где чувствуют запах чеснока.

Чтобы усилить эффект, можно сделать простой натуральный отпугиватель от грызунов.

Требуется:

1 головка чеснока;

10 – 20 деревянных зубочисток;

молотая корица;

вода

Что делать:

Воткните зубочистки в головку чеснока со всех сторон.

По желанию размешайте чайную ложку корицы в стакане воды.

Слегка смочите чеснок этим раствором, чтобы запах стал еще сильнее.

В результате получается "чесночный ежик", который создает резкий запах и дополнительную преграду для грызунов.

Лучше всего разместить отпугиватель в местах, где мыши появляются чаще всего:

возле вентиляционных отверстий и щелей;

в подвале или погребе;

в кладовых с продуктами;

вдоль стен и в углах;

под плодовыми деревьями, которые мыши обгрызают зимой.

Запах постепенно ослабевает, поэтому чеснок стоит заменять примерно раз в три недели.

Мыши очень чувствительны к запахам. Резкий аромат чеснока заставляет их держаться подальше от дома, а зубочистки создают дополнительный дискомфорт. Важно, что этот метод не уничтожает животных, а просто не позволяет им приблизиться.

Мыши не переносят запах чеснока

Издание Good Housekeeping пишет, как предотвратить повторное появление мышей:

Закройте все щели . Используйте силиконовый герметик, стальную вату или медную сетку для больших отверстий.

. Используйте силиконовый герметик, стальную вату или медную сетку для больших отверстий. Обрезайте ветви и убирайте кустарники возле дома . Мыши не смогут легко попасть на крышу или к фундаменту.

. Мыши не смогут легко попасть на крышу или к фундаменту. Убирайте источники пищи . Храните продукты в герметичных контейнерах, не оставляйте корм для животных и крошки на столах. Мусорные баки тоже должны быть защищены. Крышки плотно закрыты, металлические баки лучше удерживают запахи.

. Храните продукты в герметичных контейнерах, не оставляйте корм для животных и крошки на столах. Мусорные баки тоже должны быть защищены. Крышки плотно закрыты, металлические баки лучше удерживают запахи. Убирайте беспорядок . Чистые, организованные подвалы и чердаки затрудняют мышам создание гнезд.

. Чистые, организованные подвалы и чердаки затрудняют мышам создание гнезд. Можно завести кота. Его запах отпугивает мышей.

Почему крысы появляются в домах?