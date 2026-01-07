Поможет обычный "ежик": как прогнать мышей из дома на всю зиму без яда и ловушек
- Чеснок отпугивает мышей благодаря сильному аромату, который содержит аллицин.
- Чтобы сделать натуральный отпугиватель, воткните зубочистки в головку чеснока, смочите его корицей и водой, и разместите в местах, где появляются мыши.
Зимой мыши и крысы ищут тепло и пищу, поэтому часто перебираются в дома, подвалы и кладовые. Использовать химические средства, чтобы их прогнать опасно – они могут навредить людям и домашним животным, а ловушки не всегда дают результат. Зато есть простой и естественный способ, который не требует затрат и легко сделать самостоятельно.
Для этого понадобится обычный чеснок – грызуны не переносят его резкий запах, передает 24 Канал со ссылкой на Express.
Почему чеснок отпугивает мышей?
Чеснок имеет сильный аромат из-за природного вещества аллицин. Для людей он почти незаметен, а для мышей – невыносим. Именно поэтому грызуны избегают мест, где чувствуют запах чеснока.
Чтобы усилить эффект, можно сделать простой натуральный отпугиватель от грызунов.
Требуется:
- 1 головка чеснока;
- 10 – 20 деревянных зубочисток;
- молотая корица;
- вода
Что делать:
- Воткните зубочистки в головку чеснока со всех сторон.
- По желанию размешайте чайную ложку корицы в стакане воды.
- Слегка смочите чеснок этим раствором, чтобы запах стал еще сильнее.
- В результате получается "чесночный ежик", который создает резкий запах и дополнительную преграду для грызунов.
Лучше всего разместить отпугиватель в местах, где мыши появляются чаще всего:
- возле вентиляционных отверстий и щелей;
- в подвале или погребе;
- в кладовых с продуктами;
- вдоль стен и в углах;
- под плодовыми деревьями, которые мыши обгрызают зимой.
Запах постепенно ослабевает, поэтому чеснок стоит заменять примерно раз в три недели.
Мыши очень чувствительны к запахам. Резкий аромат чеснока заставляет их держаться подальше от дома, а зубочистки создают дополнительный дискомфорт. Важно, что этот метод не уничтожает животных, а просто не позволяет им приблизиться.
Мыши не переносят запах чеснока / Фото Pixabay
Издание Good Housekeeping пишет, как предотвратить повторное появление мышей:
- Закройте все щели. Используйте силиконовый герметик, стальную вату или медную сетку для больших отверстий.
- Обрезайте ветви и убирайте кустарники возле дома. Мыши не смогут легко попасть на крышу или к фундаменту.
- Убирайте источники пищи. Храните продукты в герметичных контейнерах, не оставляйте корм для животных и крошки на столах. Мусорные баки тоже должны быть защищены. Крышки плотно закрыты, металлические баки лучше удерживают запахи.
- Убирайте беспорядок. Чистые, организованные подвалы и чердаки затрудняют мышам создание гнезд.
- Можно завести кота. Его запах отпугивает мышей.
Почему крысы появляются в домах?
- Крысы могут попасть в дом из-за одной распространенной ошибки осенью. Многие думают, что они приходят через мусор, но на самом деле грызунов привлекают опавшие орехи.
- Грецкие, миндальные, лесные, пекановые орехи или каштаны.
- Орехи для крыс – как энергетические батончики: богаты белком и имеют приятный аромат масел.
- Если их оставить на земле, грызуны запасают их и могут построить гнезда неподалеку, ожидая возможности пробраться в дом.
- Чтобы этого избежать, осенью следует убирать опавшие орехи и собирать урожай вовремя.