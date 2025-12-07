Очень просто: полезные лайфхаки, которые помогут распутать гирлянду без нервов
В преддверии праздников многие сталкиваются с одной мелкой, но раздражающей проблемой - запутанными гирляндами. Распутать их бывает сложно, а поспешные действия могут повредить лампочки или провода.
24 Канал со ссылкой на Inkl собрал простые и эффективные лайфхаки, которые помогут быстро справиться с клубком гирлянды и подготовить ее к украшению дома.
Какие лайфхаки помогут распутать гирлянду?
- Начинайте с вилки/штекера
Если вы просто тянете за середину – ситуация только усложнится. Проще всего – взять гирлянду за вилку/штекер и оттуда постепенно распутывать. Это дает контроль и уменьшает вероятность еще больших узлов. i
- Расстелите гирлянду на ровной поверхности
Стол, пол или большой стол – подходят. Расправьте гирлянду, осмотрите все изгибы и узлы. Это поможет четче увидеть, где именно случилось запутывание.
- Осторожно "раскачивайте" и постепенно распутывайте
Не тяните силой – это может повредить провода или лампочки. Вместо этого – мягко встряхните, раскачивайте, или используйте карандаш/тонкий предмет, чтобы осторожно ослабить узел, если руки не проходят.
Какие лайфхаки помогут распутать гирлянду / Фото Пинтерест
Как сохранить гирлянду до следующего года?
Как пишет Tom's Guide, стоит позаботиться о гирлянде после использования, чтобы сохранить ее до следующего года.
- Вместо того, чтобы просто собрать гирлянду в коробку – наматывайте ее на кусок картона или катушку.
- Фиксируйте концы (штекер, начало ленты), чтобы провод не разматывался.
- Храните в сухом прохладном месте, где провод не будет перегибаться и не будет давиться.
- Перед хранением – проверьте, все ли лампочки работают, нет ли повреждений.
Сколько света потребляет новогодняя гирлянда?
Ранее мы писали, что современные LED-гирлянды потребляют значительно меньше электроэнергии, примерно 0,0045 кВт-ч в час, что стоит около 15 гривен в месяц при работе круглосуточно. А вот старые гирлянды на лампах накаливания потребляют около 0,039 кВт-ч в час, что может добавить к счету около 600 гривен в месяц при использовании 3 – 5 наборов.