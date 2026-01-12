Забудьте о холоде: что добавляют в печь, чтобы дрова горели вдвое эффективнее

В морозные дни комфорт в доме во многом зависит от эффективности печи или камина. Даже если дров достаточно, тепло может быстро теряться из-за слабой тяги или сажи в дымоходе.

Регулярный уход за отопительным прибором не только повышает отдачу тепла, но и делает его эксплуатацию более безопасной. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Смотрите также Не только ковер на стенах: что добавить в интерьер, чтобы дом стал теплее

Что добавить в печь, чтобы дрова горели эффективнее?

Картофельные корки – простой лайфхак для печи простой лайфхак для печи

Добавляя хорошо высушенные кожуры на раскаленные дрова, можно смягчить сажу в дымоходе благодаря крахмалу и пару. Для этого печь разжигают до сильного жара, высыпают кожуру и закрывают на 15 – 20 минут. После процедуры сажа осыпается, а сажа обсыпается тепло распределяется более равномерно по комнате.

Правильная организация пространства

Свободное пространство вокруг печи позволяет теплу лучше циркулировать. Мебель и декоративные предметы не должны перекрывать путь горячего воздуха.

Выбор дров

Как пишет House and gardens, больше всего тепла дают сухие твердые породы дерева. Влажная или смолистая древесина горит хуже, больше дыма засоряет дымоход и снижает эффективность. Идеально – дрова с низкой влажностью, которые дают стабильное горение и больше тепла для комнаты. К примеру:

Хороший баланс цены и эффективности – береза. Она хорошо греет, но требует нормальной тяги, иначе образуется сажа.

Средний вариант – яблоня, груша, ольха. Они горят ровно, но тепла дают немного меньше.

Хвойные породы (сосна, ель) быстро разгораются, но так же быстро сгорают и засоряют дымоход смолой.



Что добавить к печи, чтобы дрова горели эффективнее / Фото Unsplash

На что еще надо обратить внимание?

Регулярно чистите дымоход от сажи, во избежание блокировки тяги и возможного возгорания. Используйте печные дверцы и заслонки для контроля воздушного потока. Во время сильных морозов разжигайте печь медленно, чтобы дрова прогрелись равномерно и не образовывался дым.

Как уберечь тепло в доме?

Сохранение тепла в доме зимой – это вопрос комфорта, здоровья и безопасности. Есть несколько практических шагов, которые помогут вашему дому оставаться теплым всю зиму, независимо от того, насколько низко опускается столбик термометра. В частности: