Простое внешнее обновление, которое может добавить значительной стоимости вашему дому

В современном мире покупатели недвижимости все больше ценят не только интерьер дома, но и комфорт и функциональность внешних пространств. Именно поэтому инвестиции в озеленение и обустройство двора могут стать разумным шагом для тех, кто хочет повысить стоимость своей недвижимости.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, одним из популярных трендов стало добавление во дворе зоны с открытым огнем – каминов или кострищ. Действительно ли это стоит усилий и затрат, рассказываем далее.

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Что влияет на стоимость дома

Цена дома зависит от многих факторов: рыночных условий, цен на подобные объекты в вашем районе, размера участка и тому подобное.

Но несмотря на внешние обстоятельства, владельцы имеют возможность влиять на цену жилья, делая разумные обновления.

Иногда это новая краска, новые шкафы или сантехника. А иногда – приятная деталь во дворе, которая добавляет уникальности всему дому.

Очаг: тренд или действительно выгодная инвестиция

Согласно некоторым оценкам, добавление кострища на заднем дворе может вернуть до 78% инвестиций. Особенно оно привлекает тех покупателей, которые ищут пространство для отдыха на открытом воздухе.

Стоимость создания зоны с открытым огнем может колебаться, все зависит от сложности, дизайна и выбранных материалов. Однако перед началом проекта стоит оценить спрос в вашем регионе, а также общий стиль вашего двора. Консультация с агентом недвижимости для этого будет полезной.

Как может выглядеть домашний очаг: смотрите фото

Важные советы по безопасности

Прежде чем браться за установку очага, следует учесть также несколько важных моментов:

Материалы. Используйте только огнеупорный кирпич внутри кострища, а снаружи – бетон или другие термостойкие материалы. Не используйте древесину или декоративный гравий – они могут стать опасными при высоких температурах.

Размещение. Костер должен быть расположен на расстоянии не менее 3 метров от дома, деревьев, заборов или других сооружений.

Внешний вид. Если вы готовитесь к продаже дома, важно позаботиться о визуальной привлекательности – чистый очаг, уютное сидение вокруг, декоративные элементы.

Инвестируйте с удовольствием

Лучший подход к такому проекту – не строить кострище только ради повышения стоимости дома. Прежде всего это должно быть пространство, которое вы и ваша семья сможете использовать для отдыха, уютных вечеров и встреч с друзьями. А если в будущем это также повысит цену вашей недвижимости – это будет приятным бонусом.

Кстати, уменьшить расходы на обустройство костра в своем дворе вполне реально. Для этого можно своими руками сделать уличную чашу для огня.