Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, одним із популярних трендів стало додавання на подвір’ї зони з відкритим вогнем – камінів або кострищ. Чи справді це варто зусиль і витрат, розповідаємо далі.

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Що впливає на вартість будинку

Ціна будинку залежить від багатьох чинників: ринкових умов, цін на подібні об’єкти у вашому районі, розміру ділянки тощо.

Але попри зовнішні обставини, власники мають можливість впливати на ціну житла, роблячи розумні оновлення.

Іноді це нова фарба, нові шафи чи сантехніка. А іноді – приємна деталь у дворі, яка додає унікальності всій оселі.

Вогнище: тренд чи дійсно вигідна інвестиція

Згідно з деякими оцінками, додавання кострища на задньому дворі може повернути до 78% інвестицій. Особливо воно приваблює тих покупців, які шукають простір для відпочинку на відкритому повітрі.

Вартість створення зони з відкритим вогнем може коливатися, усе залежить від складності, дизайну та обраних матеріалів. Проте перед початком проєкту варто оцінити попит у вашому регіоні, а також загальний стиль вашого подвір’я. Консультація з агентом нерухомості для цього буде корисною.

Як може виглядати домашнє вогнище: дивіться фото

Важливі поради щодо безпеки

Перш ніж братися за встановлення вогнища, слід врахувати також кілька важливих моментів:

Матеріали. Використовуйте лише вогнетривку цеглу всередині кострища, а зовні – бетон або інші термостійкі матеріали. Не використовуйте деревину чи декоративний гравій – вони можуть стати небезпечними при високих температурах.

Розміщення. Вогнище має бути розташоване на відстані щонайменше 3 метри від будинку, дерев, парканів або інших споруд.

Зовнішній вигляд. Якщо ви готуєтеся до продажу будинку, важливо подбати про візуальну привабливість – чисте вогнище, затишне сидіння довкола, декоративні елементи.

Інвестуйте із задоволенням

Найкращий підхід до такого проєкту – не будувати кострище лише заради підвищення вартості будинку. Насамперед це має бути простір, який ви та ваша родина зможете використовувати для відпочинку, затишних вечорів та зустрічей із друзями. А якщо в майбутньому це також підвищить ціну вашої нерухомості – це буде приємним бонусом.

До речі, зменшити витрати на облаштування вогнища на своєму подвір'ї цілком реально. Для цього можна своїми руками зробити вуличну чашу для вогню.