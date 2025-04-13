Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, одним из популярных трендов стало добавление во дворе зоны с открытым огнем – каминов или кострищ. Действительно ли это стоит усилий и затрат, рассказываем далее.

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Что влияет на стоимость дома

Цена дома зависит от многих факторов: рыночных условий, цен на подобные объекты в вашем районе, размера участка и тому подобное.

Но несмотря на внешние обстоятельства, владельцы имеют возможность влиять на цену жилья, делая разумные обновления.

Иногда это новая краска, новые шкафы или сантехника. А иногда – приятная деталь во дворе, которая добавляет уникальности всему дому.

Очаг: тренд или действительно выгодная инвестиция

Согласно некоторым оценкам, добавление кострища на заднем дворе может вернуть до 78% инвестиций. Особенно оно привлекает тех покупателей, которые ищут пространство для отдыха на открытом воздухе.

Стоимость создания зоны с открытым огнем может колебаться, все зависит от сложности, дизайна и выбранных материалов. Однако перед началом проекта стоит оценить спрос в вашем регионе, а также общий стиль вашего двора. Консультация с агентом недвижимости для этого будет полезной.

Как может выглядеть домашний очаг: смотрите фото

Важные советы по безопасности

Прежде чем браться за установку очага, следует учесть также несколько важных моментов:

Материалы. Используйте только огнеупорный кирпич внутри кострища, а снаружи – бетон или другие термостойкие материалы. Не используйте древесину или декоративный гравий – они могут стать опасными при высоких температурах.

Размещение. Костер должен быть расположен на расстоянии не менее 3 метров от дома, деревьев, заборов или других сооружений.

Внешний вид. Если вы готовитесь к продаже дома, важно позаботиться о визуальной привлекательности – чистый очаг, уютное сидение вокруг, декоративные элементы.

Инвестируйте с удовольствием

Лучший подход к такому проекту – не строить кострище только ради повышения стоимости дома. Прежде всего это должно быть пространство, которое вы и ваша семья сможете использовать для отдыха, уютных вечеров и встреч с друзьями. А если в будущем это также повысит цену вашей недвижимости – это будет приятным бонусом.

Кстати, уменьшить расходы на обустройство костра в своем дворе вполне реально. Для этого можно своими руками сделать уличную чашу для огня.