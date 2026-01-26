Холод останется снаружи: один секрет с окнами, который реально работает

Отключения света продолжают наносить дискомфорт украинцам. Однако есть простой и бюджетный способ сделать квартиру теплее без дополнительных обогревателей – и для этого нужна всего одна вещь, которую можно найти в каждом доме.

Об этом секрете рассказали специалисты издания Express.

Как утеплить окна?

Возможно, этот способ покажется странным тем, кто раньше его не пробовал. Но те, кто попробует, сразу поймут эффект: пузырьковая пленка удерживает тепло внутри комнаты.

Садоводы уже давно используют пленку для утепления теплиц и сараев, а теперь этот метод хорошо работает и в квартирах и домах. Благодаря пленке в помещении становится теплее без необходимости повышать температуру отопления – и, соответственно, без дополнительных затрат на электричество или газ.

Как пользоваться пузырьковой пленкой?

Разрежьте ее ножницами по размеру оконного стекла. Сбрызните стекло небольшим количеством воды из пульверизатора. Плотно прижмите пленку к стеклу пузырчатой стороной внутрь. Когда вода высохнет, пленка будет надежно держаться на окне. Пленка может оставаться на окнах месяцами, а если нужно, ее легко снять.

Еще одно преимущество – ее можно использовать повторно, поэтому расходы будут одноразовыми. Таким образом, один простой и недорогой трюк помогает сохранить тепло, сэкономить на отоплении и сделать квартиру комфортнее этой зимой.



Как утеплить окна с помощью пузырьковой пленки / Фото Укринформ

Как избавиться от сквозняков?

Пользовательница инстаграма с ником khutoraesthetic рассказала, что использует плотную пленку и прозрачные двери на молнии для герметизации дверей и окон. Такой простой прием:

значительно уменьшает сквозняки;

помогает удерживать тепло в комнате;

снижает расходы на отопление;

не портит окна или двери – все легко снимается после сезона.

Как согреть пол за считанные минуты?

Ранее мы писали, что можно легко согреть пол. Для этого нужно скрутить старое одеяло в рулет и положите вдоль порога, чтобы закрыть щель между дверью и полом. Это также уменьшит шум из подъезда.