14 апреля, 17:04
Если вообще нет денег: на чем можно сэкономить, но при этом иметь современный интерьер

Алена Гогунская
Основні тези
  • Эксперты советуют использовать обои под покраску и ламинат вместо дорогих материалов для экономии на ремонте.
  • Минимализм в мебели и использование текстиля и освещения вместо декора помогут создать современный интерьер без больших затрат.

Создать стильный и современный интерьер можно даже при очень ограниченном бюджете. Дизайнеры отмечают: главное – не тратить лишнее на дорогие решения, а выбирать практичные альтернативы, которые выглядят не хуже.

Всеми секретами поделились эксперты ktc_remont в тиктоке.

Где можно сэкономить без потери вида?

  • Обои вместо покраски

Одним из лучших решений являются обои под покраску вместо идеально выровненных и окрашенных стен. Они:

  • помогают скрыть неровности,
  • выглядят аккуратно.

Кроме того, обои стоят значительно дешевле, чем подготовка стен под краску.

  • Ламинат вместо паркета

Для пола стоит выбрать ламинат средней ценовой категории. Современные варианты хорошо имитируют дерево, имеют приятный вид и служат достаточно долго. Это оптимальный баланс между ценой и качеством.

  • Натяжной потолок

Еще один бюджетный вариант – простой натяжной потолок. Он быстро монтируется, выглядит опрятно и не требует сложных ремонтных работ, как классическое выравнивание.

Какие еще советы реально экономят деньги?

Кроме базовых решений, дизайнеров Real Simple советуют обратить внимание на детали:

  • Меньше мебели – больше пространства. Минимализм не только модный, но и дешевле.
  • Открытые полки вместо шкафов. Это выглядит современно и стоит значительно меньше.
  • Простая мебель из масс-маркета. Она легко вписывается в интерьер и не "перегружает" бюджет.
  • Текстиль и свет вместо декора. Шторы, подушки и теплое освещение могут полностью изменить вид комнаты.
  • Один акцент вместо многих. Например, яркое кресло или картина – этого достаточно, чтобы освежить интерьер.

Современный интерьер – это не о дорогих материалах, а о чистоте, простоту и продуманный подход. Даже с минимальным бюджетом можно создать пространство, которое будет выглядеть стильно и комфортно для жизни. Иногда меньше – это не только лучше, но и значительно дешевле

Ранее мы уже упоминали, что подсветка пола и глянцевая плитка выглядят очень эффектно и добавляют интерьеру современности. Они создают ощущение пространства, "вау-эффект" и часто ассоциируются с дорогим дизайном. Однако за этой эстетикой скрывается ряд практических нюансов, которые важно учитывать.