Если вообще нет денег: на чем можно сэкономить, но при этом иметь современный интерьер

Создать стильный и современный интерьер можно даже при очень ограниченном бюджете. Дизайнеры отмечают: главное – не тратить лишнее на дорогие решения, а выбирать практичные альтернативы, которые выглядят не хуже.

Всеми секретами поделились эксперты ktc_remont в тиктоке.

Где можно сэкономить без потери вида?

Обои вместо покраски

Одним из лучших решений являются обои под покраску вместо идеально выровненных и окрашенных стен. Они:

помогают скрыть неровности,

выглядят аккуратно.

Кроме того, обои стоят значительно дешевле, чем подготовка стен под краску.

Ламинат вместо паркета

Для пола стоит выбрать ламинат средней ценовой категории. Современные варианты хорошо имитируют дерево, имеют приятный вид и служат достаточно долго. Это оптимальный баланс между ценой и качеством.

Натяжной потолок

Еще один бюджетный вариант – простой натяжной потолок. Он быстро монтируется, выглядит опрятно и не требует сложных ремонтных работ, как классическое выравнивание.

Какие еще советы реально экономят деньги?

Кроме базовых решений, дизайнеров Real Simple советуют обратить внимание на детали:

Меньше мебели – больше пространства. Минимализм не только модный, но и дешевле.

Открытые полки вместо шкафов. Это выглядит современно и стоит значительно меньше.

Простая мебель из масс-маркета. Она легко вписывается в интерьер и не "перегружает" бюджет.

Текстиль и свет вместо декора. Шторы, подушки и теплое освещение могут полностью изменить вид комнаты.

Один акцент вместо многих. Например, яркое кресло или картина – этого достаточно, чтобы освежить интерьер.

Современный интерьер – это не о дорогих материалах, а о чистоте, простоту и продуманный подход. Даже с минимальным бюджетом можно создать пространство, которое будет выглядеть стильно и комфортно для жизни. Иногда меньше – это не только лучше, но и значительно дешевле

Ранее мы уже упоминали, что подсветка пола и глянцевая плитка выглядят очень эффектно и добавляют интерьеру современности. Они создают ощущение пространства, "вау-эффект" и часто ассоциируются с дорогим дизайном. Однако за этой эстетикой скрывается ряд практических нюансов, которые важно учитывать.