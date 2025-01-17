Стоит ли закрывать вентиляцию зимой: ключевые преимущества и недостатки

Зима приносит не только морозные дни, но и значительные расходы на отопление. Поэтому кажется, что закрытие вентиляционных отверстий может стать простым решением для удержания тепла.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, эксперты предупреждают, что это может иметь серьезные последствия для дома и здоровья. Стоит ли все же решаться на закрытие вентиляционных отверстий с учетом рисков, рассказываем далее.

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Что делать с вентиляцией зимой

Каким бы заманчивым решением не было перекрывание вентиляции, чтобы немного сохранить тепло, на самом деле вентиляционные отверстия играют важную роль в поддержании циркуляции воздуха и регулировании влажности. Закрытие этих отверстий может вызвать накопление влаги, особенно в подвалах.

В результате это может привести к гниению древесины, трещины в стенах и искривление пола. Также влажная среда будет привлекать насекомых и грызунов и способствовать образованию плесени, что может попасть в остальные помещения и негативно повлиять на здоровье.

Чтобы избежать таких негативных последствий, но и сохранить тепло с помощью оптимизации работы вентиляции, эксперты советуют ее утеплить. Дополнительная изоляция вентиляции поможет создать тепловой барьер, что сократит потери тепла, но и не будет приводить к чрезмерному повышению влаги.

Кроме того, важно помнить, что вентиляция – это лишь часть общей энергоэффективности дома. Чтобы уменьшить расходы на отопление, не лишним также будет утеплить окна, закрывать шторы вечером для сохранения тепла, а также закрывать все возможные щели в доме, чтобы избежать проникновения холодного воздуха.