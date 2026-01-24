Укр Рус
Как согреться, если нет ни света, ни отопления: советы эксперта по выживанию
24 января, 14:53
Как согреться, если нет ни света, ни отопления: советы эксперта по выживанию

Алена Гогунская
Основні тези
  • Эксперт по выживанию Игорь Молодан советует закрывать окна и использовать толстые шторы для сохранения тепла во время блэкаута.
  • Для согревания в холодной квартире рекомендуются спальные мешки, павербанки, термобелье и химические грелки, а также газовые горелки для приготовления пищи.

Сильные морозы и длительные отключения электроэнергии заставляют украинцев искать эффективные способы согреться без света и отопления. Когда графики не работают, а температура в домах стремительно падает, на первый план выходят лайфхаки по выживанию и альтернативные источники тепла.

Как подготовить квартиру к холоду – рассказал инструктор по выживанию и тактической медицине Игорь Молодан в эфире "Радио Хартия", передает 24 Канал.

Как сохранить тепло в доме?

В многоквартирных домах с централизованным отоплением главная задача во время блэкаута – не дать дому остыть слишком быстро. Прежде всего эксперт советует плотно закрывать окна и завешивать их толстыми шторами или гардинами. Это создает воздушную прослойку между холодом снаружи и теплом внутри квартиры.

Еще один важный принцип – создание энергосберегающей зоны. Если отопление отсутствует длительное время, не стоит пытаться обогреть всю квартиру.

Закрываемся в самой маленькой комнате. Если это семья – греемся все вместе в одном месте. Коллективное тепло тел и одеяла – самый эффективный метод, когда нет никаких обогревателей, 
– подчеркнул Игорь Молодан.

Что поможет согреться ночью?

Обычные одеяла не всегда спасают в сильный мороз. Поэтому специалист советует обратить внимание на специализированное снаряжение.

  • Спальные мешки удерживают тепло значительно лучше, ведь они герметичны и рассчитаны на низкие температуры. Даже недорогая модель может быть эффективнее нескольких слоев постели.
  • Также популярность приобретают электроодеяла и жилеты с подогревом, которые работают от павербанков.


Как согреться в холодной квартире / Фото Unsplash

Добавим, что по данным The Conversation, температура в помещении должна составлять минимум 18 градусов тепла. Более низкие температуры могут вредить здоровью.

Какие вещи должны быть дома у каждого?

Чтобы длительный блэкаут не стал катастрофой, в каждом доме стоит иметь базовый запас вещей.

Для тепла и сна:

  • спальные мешки для каждого члена семьи;
  • павербанк емкостью от 20 – 30 тысяч mAh;
  • термобелье;
  • химические грелки для рук и ног.

Для приготовления пищи:

  • газовая горелка и сменные баллоны (с соблюдением техники безопасности);
  • термос на 1,5 – 2 литра;
  • продукты быстрого приготовления и калорийные перекусы.

Для быта:

  • аккумуляторные светильники или налобные фонари;
  • запас питьевой и технической воды;
  • влажные салфетки и сухой шампунь.

Эксперты отмечают: заблаговременная подготовка и правильные действия во время холодов могут не только сохранить комфорт, но и уберечь здоровье в условиях длительных отключений.

Что добавить в интерьер, чтобы дом стал теплее?

Согреть дом помогают даже простые, но продуманные детали интерьера.

  • Мягкие текстуры – пледы, покрывала и подушки разных размеров – не только добавляют уюта, но и создают ощущение тепла на психологическом уровне.
  • Важную роль играют и шторы: плотные ткани лучше удерживают тепло в комнате и одновременно уменьшают уровень уличного шума.
  • Не менее значима и правильная расстановка мебели: диваны и кресла следует размещать на расстоянии 30 – 40 сантиметров от радиаторов, чтобы тепло могло свободно циркулировать и система отопления работала максимально эффективно.