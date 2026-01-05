Как согреться в минус 20 за копейки: простой способ получить больше тепла из печи

Отопительный сезон – это не только дрова впрок, но и правильный уход за печью или камином. Накопление сажи в дымоходе ухудшает тягу и может быть опасным. Но есть легкий и доступный способ сделать отопление более эффективным и одновременно очистить трубу.

Речь идет об обычных картофельных кожурах. Этот проверенный народный метод помогает дровам гореть дольше, а сажи – накапливаться значительно меньше, передает 24 Канал со ссылкой House Digest.

Смотрите также Спасти раковину после праздников: какой популярный напиток работает лучше сантехника

Как эффективнее обогреть дом с помощью дров в печи?

Все благодаря крахмалу: во время горения он вместе с паром поднимается в дымоход и размягчает налет на его стенках.

Для этого понадобится примерно полведра хорошо высушенной шелухи – сырые кожуры могут потушить огонь.

Сначала разожгите печь как обычно и дождитесь сильного жара. Только при высокой температуре этот способ будет действенным.

Затем высыпьте кожуру на раскаленные дрова, закройте печь и не открывайте ее около 15 – 20 минут.

За это время пар с крахмалом очистит дымоход. После этого достаточно легонько простучать трубу – размягченная сажа легко осыплется, а печь будет работать безопаснее и эффективнее.

Издание House and gardens называет еще 6 простых способов получить больше тепла от камина:

Не загромождайте пространство возле камина. Вещи, мебель или декор рядом с камином блокируют поток горячего воздуха. Держите зону вокруг открытой – так тепло лучше распространяется по комнате и уменьшается риск пожара.

Не вешайте декор прямо над камином / Фото Lulu & Georgia

Используйте каминный вентилятор . Небольшой вентилятор, который ставят на печь или камин, работает без электричества – его "питает" тепло. Он направляет горячий воздух в комнату, а не в дымоход, и помогает равномерно обогревать пространство.

. Небольшой вентилятор, который ставят на печь или камин, работает без электричества – его "питает" тепло. Он направляет горячий воздух в комнату, а не в дымоход, и помогает равномерно обогревать пространство. Включите потолочный вентилятор в правильном режиме . Зимой потолочный вентилятор нужно включать по часовой стрелке на минимальной скорости. Теплый воздух поднимается вверх, а вентилятор возвращает его вниз – в зону, где вы находитесь.

. Зимой потолочный вентилятор нужно включать по часовой стрелке на минимальной скорости. Теплый воздух поднимается вверх, а вентилятор возвращает его вниз – в зону, где вы находитесь. Выбирайте правильные дрова . Лучше всего греют сухие твердые породы дерева – дуб, клен, гикори. Влажная или мягкая древесина (например, сосна) дает меньше тепла и способствует образованию сажи. Дрова должны быть хорошо высушены, с влажностью менее 20%.

. Лучше всего греют сухие твердые породы дерева – дуб, клен, гикори. Влажная или мягкая древесина (например, сосна) дает меньше тепла и способствует образованию сажи. Дрова должны быть хорошо высушены, с влажностью менее 20%. Установите каминную вставку правильного размера . Обычный открытый камин очень неэффективен – он отдает лишь около 10% тепла. Современная каминная вставка может повысить эффективность до 70% и более. Она лучше сжигает топливо и возвращает тепло обратно в комнату с помощью вентиляторов.

. Обычный открытый камин очень неэффективен – он отдает лишь около 10% тепла. Современная каминная вставка может повысить эффективность до 70% и более. Она лучше сжигает топливо и возвращает тепло обратно в комнату с помощью вентиляторов. Добавьте теплоотражатель или теплообменник. Металлическая пластина за камином (теплоотражатель) отражает тепло обратно в помещение. А теплообменник активно "собирает" горячий воздух и подает его в комнату, вместо того чтобы оно исчезало в дымоходе.

Какие дрова лучше всего подходят для котла на твердом топливе?