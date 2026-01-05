Как согреться в минус 20 за копейки: простой способ получить больше тепла из печи
- Картофельные кожуры помогают очистить дымоход от сажи, улучшая эффективность печи.
- Для этого нужно высыпать хорошо высушенную шелуху на раскаленные дрова и закрыть печь на 15 – 20 минут.
Отопительный сезон – это не только дрова впрок, но и правильный уход за печью или камином. Накопление сажи в дымоходе ухудшает тягу и может быть опасным. Но есть легкий и доступный способ сделать отопление более эффективным и одновременно очистить трубу.
Речь идет об обычных картофельных кожурах. Этот проверенный народный метод помогает дровам гореть дольше, а сажи – накапливаться значительно меньше, передает 24 Канал со ссылкой House Digest.
Как эффективнее обогреть дом с помощью дров в печи?
Все благодаря крахмалу: во время горения он вместе с паром поднимается в дымоход и размягчает налет на его стенках.
Для этого понадобится примерно полведра хорошо высушенной шелухи – сырые кожуры могут потушить огонь.
Сначала разожгите печь как обычно и дождитесь сильного жара. Только при высокой температуре этот способ будет действенным.
Затем высыпьте кожуру на раскаленные дрова, закройте печь и не открывайте ее около 15 – 20 минут.
За это время пар с крахмалом очистит дымоход. После этого достаточно легонько простучать трубу – размягченная сажа легко осыплется, а печь будет работать безопаснее и эффективнее.
Издание House and gardens называет еще 6 простых способов получить больше тепла от камина:
- Не загромождайте пространство возле камина. Вещи, мебель или декор рядом с камином блокируют поток горячего воздуха. Держите зону вокруг открытой – так тепло лучше распространяется по комнате и уменьшается риск пожара.
Не вешайте декор прямо над камином / Фото Lulu & Georgia
- Используйте каминный вентилятор. Небольшой вентилятор, который ставят на печь или камин, работает без электричества – его "питает" тепло. Он направляет горячий воздух в комнату, а не в дымоход, и помогает равномерно обогревать пространство.
- Включите потолочный вентилятор в правильном режиме. Зимой потолочный вентилятор нужно включать по часовой стрелке на минимальной скорости. Теплый воздух поднимается вверх, а вентилятор возвращает его вниз – в зону, где вы находитесь.
- Выбирайте правильные дрова. Лучше всего греют сухие твердые породы дерева – дуб, клен, гикори. Влажная или мягкая древесина (например, сосна) дает меньше тепла и способствует образованию сажи. Дрова должны быть хорошо высушены, с влажностью менее 20%.
- Установите каминную вставку правильного размера. Обычный открытый камин очень неэффективен – он отдает лишь около 10% тепла. Современная каминная вставка может повысить эффективность до 70% и более. Она лучше сжигает топливо и возвращает тепло обратно в комнату с помощью вентиляторов.
- Добавьте теплоотражатель или теплообменник. Металлическая пластина за камином (теплоотражатель) отражает тепло обратно в помещение. А теплообменник активно "собирает" горячий воздух и подает его в комнату, вместо того чтобы оно исчезало в дымоходе.
Какие дрова лучше всего подходят для котла на твердом топливе?
- Когда холодает, важно правильно выбрать дрова для твердотопливного котла – от этого зависит тепло в доме и расходы на отопление. Лучше всего греют твердые породы: дуб, бук, акация, граб, ясень. Они горят долго и дают больше всего тепла, но стоят дороже.
- Хороший баланс цены и эффективности – береза. Она хорошо греет, но требует нормальной тяги, иначе образуется сажа.
- Средний вариант – яблоня, груша, ольха. Они горят ровно, но тепла дают немного меньше.
- Хвойные породы (сосна, ель) быстро разгораются, но так же быстро сгорают и засоряют дымоход смолой.
- Также важна влажность дров: хорошо высушенные дрова горят дольше, дают больше тепла и меньше дыма и сажи.