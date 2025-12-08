Сделайте это сразу: маленький трюк, который поможет сохранить свежесть елки надолго
- После покупки елки следует оставить ее на улице на одни сутки для адаптации к изменению температур.
- Для сохранения свежести веток хвойных деревьев их следует срезать под углом и поставить в воду.
С приближением новогодних праздников все больше украинцев выбирают живую елку, ведь ее аромат и вид создают настоящий уют в доме. Но чтобы хвоя не осыпалась уже через несколько дней, следует знать один простой, но очень эффективный прием, о котором часто забывают даже опытные покупатели.
Этим секретом поделится 24 Канал со ссылкой на House Digest.
Что вы должны сделать со свежей елкой?
Не спешите заносить елку в дом – дайте ей адаптироваться. После покупки главное – правильно транспортировать дерево. Везти домой елку стоит только в сетке или завернутой в одеяло, чтобы не повредить ветви и не потерять часть хвои по дороге.
И ключевой момент – не заносить ее сразу в теплую комнату. Специалисты советуют снять упаковку и оставить дерево на улице на одни сутки. За это время елка:
- постепенно привыкнет к изменению температур;
- сбросит часть хвои еще на улице, а не в вашем доме;
- разрыхлит ветви и приобретет естественную форму.
Именно этот шаг часто и становится тем "маленьким трюком", который позволяет елке дольше оставаться свежей и зеленой.
Маленький трюк, который поможет сохранить свежесть елки надолго / Фото Africa Images
Как подготовить дерево к установке?
Однако это еще не все. Good Housekeeping советует:
- Пока елка "отдыхает" на воздухе, стоит поставить ее в ведро с песком и свежей водой.
- Обязательно обрежьте нижнюю часть ствола – так древесина лучше будет впитывать влагу, что значительно продлит ее жизнь.
- Устанавливайте елку так, чтобы она ни на что не опиралась: это позволит ветвям равномерно раскрыться.
- Если ночь обещает быть слишком холодной, накройте дерево одеялом или занесите в прохладный коридор.
Как сделать так, чтобы дом пах живой елкой целый сезон?
Эксперты советуют использовать живые ветки хвойных деревьев для создания праздничного настроения, что является безопасным и естественным способом. Чтобы сохранить свежесть веток, их следует срезать под углом и поставить в воду, а высохшие ветви можно использовать для ароматической ванны.