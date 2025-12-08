Зробіть це одразу: маленький трюк, який допоможе зберегти свіжість ялинки надовго

З наближенням новорічних свят все більше українців обирають живу ялинку, адже її аромат і вигляд створюють справжній затишок у домі. Але щоб хвоя не осипалась уже через кілька днів, варто знати один простий, але дуже ефективний прийом, про який часто забувають навіть досвідчені покупці.

Цим секретом поділиться 24 Канал з посиланням на House Digest.

Що ви повинні зробити зі свіжою ялинкою?

Не поспішайте заносити ялинку в дім – дайте їй адаптуватися. Після покупки головне – правильно транспортувати дерево. Везти додому ялинку варто лише у сітці або загорнутою в ковдру, щоб не пошкодити гілки та не втратити частину хвої дорогою.

Та ключовий момент – не заносити її одразу в теплу кімнату. Фахівці радять зняти упаковку та залишити дерево надворі на одну добу. За цей час ялинка:

поступово звикне до зміни температур;

скине частину хвої ще на вулиці, а не у вашій оселі;

розпушить гілки та набуде природної форми.

Саме цей крок часто і стає тим "маленьким трюком", який дозволяє ялинці довше залишатися свіжою і зеленою.



Маленький трюк, який допоможе зберегти свіжість ялинки надовго / Фото Africa Images

Як підготувати дерево до встановлення?

Однак це ще не все. Good Housekeeping радить:

Поки ялинка "відпочиває" на повітрі, варто поставити її у відро з піском і свіжою водою. Обов'язково обріжте нижню частину стовбура – так деревина краще вбиратиме вологу, що значно продовжить її життя. Встановлюйте ялинку так, щоб вона ні на що не спиралася: це дозволить гілкам рівномірно розкритися. Якщо ніч обіцяє бути надто холодною, накрийте дерево ковдрою або занесіть у прохолодний коридор.

Як зробити так, щоб дім пахнув живою ялинкою цілий сезон?

Експерти радять використовувати живі гілки хвойних дерев для створення святкового настрою, що є безпечним і природним способом. Щоб зберегти свіжість гілок, їх слід зрізати під кутом та поставити у воду, а висохлі гілки можна використовувати для ароматичної ванни.