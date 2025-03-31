Простые способы улучшить свой газон, не потратив ни копейки

Если вы хотите сделать свою придомовую территорию более привлекательной, это не должно стоить дорого. К счастью, существует много способов улучшить внешний вид двора без лишних затрат.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, немного креативности и немного усилий – и ваш газон станет выглядеть значительно лучше. Как улучшить свою территорию без финансовых затрат, рассказываем дальше.

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Удалите сорняки

Сорняки могут значительно портить вид вашего газона. Вместо того, чтобы покупать дорогие химикаты, можно использовать более простые методы. Например, залейте сорняки кипятком – это эффективный способ борьбы с ними, особенно на ранних стадиях роста. Также можно просто удалять сорняки вручную, убедившись, что вы полностью извлекаете корень, чтобы они не выросли снова.

Уберите мусор и лишние предметы

Со временем во дворе могут накапливаться старая мебель, сломанный декор или мусор, принесенный ветром. Осмотритесь вокруг и определите, что можно убрать или переделать. Старую пластиковую мебель можно отдать на вторичную переработку, а некоторые предметы декора – использовать для творческих проектов.

Сгребайте листья и убирайте ветки

Разбросанные листья и ветки могут сделать газон неухоженным. Сгребание листьев – быстрый способ улучшить вид двора. Далее измельченные листья можно использовать как натуральную мульчу для сада или добавить в компост.

Очистите террасу и уличную мебель

Если ваша мебель или дорожки покрылись пылью и грязью, возьмите ведро с водой, немного мыла и щетку для чистки. Простой раствор уксуса, мыла для посуды и воды поможет восстановить чистоту вашей мебели.

Газон не требует чрезвычайных усилий для ухода / Фото Pexels

Создайте садовый бордюр своими руками

Окантовка клумб поможет сделать двор более ухоженным. Это можно сделать бесплатно, используя природные материалы – например, большие камни или деревянные бревна. Если у вас нет материалов, просто выкопайте узкую траншею по краям клумбы – это поможет создать четкие границы между травой и цветами.

Обменивайтесь растениями с соседями

Если вам нужны новые растения, спросите у друзей или соседей, могут ли они поделиться черенками своих цветов. Многие растения можно размножать простым способом – срезав часть стебля и укоренив ее в воде или почве.

Обрезайте кусты

Кусты могут быстро терять форму, если их не обрезать. Регулярный уход поможет сделать ваш сад более аккуратным. Важно знать, когда лучше выполнять обрезку – обычно это нужно делать после периода цветения.

Используйте старые шины для декора

Старые шины могут стать оригинальным элементом ландшафтного дизайна. Из них можно сделать кашпо для цветов или даже качели для детей. Их также можно покрасить в яркие цвета, чтобы добавить интересный акцент в вашем дворе.

Используйте природные материалы

Вместо покупки нового декора, используйте материалы, которые можно найти в природе. Например, большие камни могут стать частью садового ландшафта, а из веток можно сделать оригинальные конструкции для поддержки вьющихся растений.

Кстати, чтобы газон выглядел хорошо в любое время года, за ним важно ухаживать постоянно. Создание графика ухода за газоном помогает поддерживать его здоровье и внешний вид в течение всего года.