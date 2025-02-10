Ошибки, отпугивающие птиц от вашей кормушки, и как их избежать
Если вы хотите привлечь диких птиц в свой двор, установка кормушки - отличное начало. Однако просто насыпать семена в кормушку недостаточно.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, чтобы успешно привлечь различные виды птиц и гарантировать их безопасность, стоит избегать распространенных ошибок. Чего не стоит делать, чтобы создать комфортное место для пернатых друзей, рассказываем дальше.
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Слишком много корма
Начинающие птицы часто засыпают в кормушку слишком много корма, что может привести к порче семян. Птицы могут не сразу найти кормушку, поэтому сначала лучше насыпать небольшое количество корма и пополнять его по мере необходимости.
Один тип кормушки
Чтобы привлечь как можно больше видов птиц, используйте различные типы кормушек. Например, дятлы любят специальные подкормки с салом. Мелкие птицы, такие как зяблики и воробьи, тем временем предпочитают кормушки с жердочками, а большие – платформам с семенами.
Неудачное расположение
Кормушка должна быть расположена так, чтобы птицы чувствовали себя в безопасности. Вот несколько правил: Вешайте ее на расстоянии примерно 3 метра от густых кустов или деревьев, где могут прятаться хищники. Избегайте мест вблизи окон, чтобы птицы не травмировались.
Недостаточная очистка
Регулярная очистка кормушки помогает предотвратить распространение заболеваний среди птиц. Рекомендуется каждые две недели промывать ее раствором воды и уксуса, после чего тщательно высушивать.
Использование только одного вида семян
Разнообразие корма помогает привлечь различные виды птиц. Кроме семян подсолнечника, полезно добавлять измельченную кукурузу, лен, семена тыквы. В зимний период дятлы и синицы также нуждаются в сале.
Отсутствие воды
Птицам нужна чистая вода не только летом, но и зимой. В морозные дни стоит следить, чтобы она не замерзала, ведь птицы нуждаются в ней для питья и купания.
Нетерпение
Многие люди кажутся, если птицы не сразу прилетают к кормушке. На самом деле ее могут обнаружить через несколько дней или даже недель. Важно поддерживать кормушку в чистоте и обеспечивать свежий корм – со временем птицы привыкнут к новому месту подкормки.