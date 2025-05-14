Как правильно ухаживать за стиралкой, чтобы она всегда эффективно работала

Чтобы стиральная машинка прослужила как можно дольше и всегда эффективно работала, за ней следует правильно ухаживать. Речь идет не только о чистке фильтров, но и других обязательных ритуалах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TikTok-видео пользовательницы @black.mamba.diana.

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Как ухаживать за стиральной машинкой

Пользовательница отметила, что важно ухаживать за стиральной машинкой, чтобы она как можно дольше и эффективно прослужила. Так, женщина поделилась следующими рекомендациями:

Мыть отсеки для порошка

Здесь накапливается много грязи и остатков от порошка или кондиционера. Если его вовремя не удалять, то со временем он может въесться в пластик, и отсеки навсегда останутся грязными. Однако речь идет не только об эстетическом виде. Со временем там может появиться грибок, поэтому отсеки для порошка обязательно надо мыть.

Мыть нишу для отсеков

Важно мыть не только сами отсеки, но и нишу, куда они вставляются. Там также может накапливаться грязь и остатки порошка. Из-за застоявшихся средств вещи после стирки могут неприятно пахнуть.

Чистить барабан

Барабан стиральной машинки также нуждается в уходе. Его можно чистить как с помощью специальных средств, так и с помощью обычной лимонной кислоты. Достаточно засыпать 1 пакетик лимонной кислоты в барабан, а также в отсек для порошка, выбрать режим, чтобы выставить температуру стирки 60 градусов, и запустить один цикл. Это поможет избавиться от накипи, который образуется в стиралке.

Вытирать грязь под резинкой

Возле барабана установлена специальная резинка, которая не пропускает воду и плотно держит дверцу закрытой во время стирки. После каждого цикла в этом уплотнителе могут собираться волосы, катышки с одежды или другая грязь. Важно всегда удалять эту грязь под резинкой, чтобы вещи после стирки были чистыми и не имели неприятного запаха.

Мыть стеклянную дверцу барабана

Часто о стеклянной дверце барабана забывают, однако их также надо мыть. Как изнутри, так и снаружи, они могут накапливать грязь и волосы. Важно поддерживать их в чистоте, чтобы вещи после стирки оставались чистыми.

Как ухаживать за стиралкой: смотрите видео

Также важно протирать корпус стиральной машины, чтобы на ней не оставалась лишняя влага, которая может вызвать коррозию корпуса.

К слову, ранее 24 Канал рассказал о признаках, что стиралка скоро сломается. Это могут быть как проблемы с самой стиралкой, так и с вещами, которые повреждены или грязные после стирки.