Барак и Мишель Обамы показали, как сказочно осветить дом на Новый год

Рождество уже прошло, но праздничное освещение Барака и Мишель Обамы создает атмосферу магии на целый год. Супруги на собственном примере доказывают, что гирлянды уместны в любое время года.

В доме Обам мягкое сияние изящных световых деревьев из веточек кажется вневременным, передает 24 Канал со ссылкой на People.

Как супруги Обам осветили дом на праздники?

Даже на одном фото Барака и Мишель Обамы чувствуется непринужденная элегантность – значительной степени благодаря продуманному использованию декоративного освещения.

Теплые, тонкие, скульптурные огоньки, которые обычно ассоциируются с рождественским декором, здесь превращаются в постоянный элемент интерьера: они смягчают архитектуру пространства и добавляют нежного янтарного сияния.

Их особенность в том, что они дополняют комнату, а не доминируют в ней.

Подход Обам доказывает, что декоративное освещение – это не только рождественский элемент. Это способ создать пространство, которое является уютным, элегантным и наполненным жизнью в течение всего года. Настоящий стиль не имеет сезона: именно мелкие детали – мягкое сияние светового дерева и взвешенное расположение света - делают дом похожим на настоящий приют в любое время года.

Как Обамы украсили дом декоративным освещением: смотрите фото

Как пишет Homes and gardens, новогодний декор стола помогает легко создать праздничную и стильную атмосферу. Главное– определить настроение вечера: уютный ужин или шумное празднование. Даже небольшие детали могут произвести большое впечатление.

Основные идеи:

Цветы вместо рождественского декора . Выберите свежие цветы или комнатные растения – они добавляют легкости и ощущение обновления.

. Выберите свежие цветы или комнатные растения – они добавляют легкости и ощущение обновления. Горшки с луковицами . Гиацинты, нарциссы или амариллис выглядят стильно и намекают на близкую весну.

. Гиацинты, нарциссы или амариллис выглядят стильно и намекают на близкую весну. Мини-букеты . Небольшие композиции из зелени или трав выглядят очень эффектно.

. Небольшие композиции из зелени или трав выглядят очень эффектно. Больше блеска . Сочетайте золото и серебро в деталях: салфетках, подставках, посуде.

. Сочетайте золото и серебро в деталях: салфетках, подставках, посуде. Свечи различной высоты . Они создают теплую атмосферу и сразу делают стол праздничным.

. Они создают теплую атмосферу и сразу делают стол праздничным. Смелые цвета . Яркие скатерти, свечи или посуда в насыщенных оттенках добавляют настроения.

. Яркие скатерти, свечи или посуда в насыщенных оттенках добавляют настроения. Еда как декор. Фрукты, хлеб или сыр могут стать частью украшения стола. Новогодний стол не обязательно должен быть сложным.

Зачем надо обрезать новогоднюю елку?

Живая елка создает праздничную атмосферу и наполняет дом ароматом хвои. Чтобы она дольше оставалась зеленой и свежей, важно не только регулярно поливать дерево, но и правильно его обрезать. Обрезка помогает сохранить хорошую форму и здоровый вид елки.

Для срезанного дерева стоит подрезать низ ствола на 1 – 2,5 сантиметра и удалить сухие ветви. Елки в горшках обрезают осторожно, соблюдая правила для конкретного вида. Также специалисты советуют поддерживать влажность в комнате на уровне 30 – 50% – это поможет елке оставаться свежей на протяжении всех праздников.