У домі Обам м'яке сяйво витончених світлових дерев із гілочок видається позачасовим, передає 24 Канал із посиланням на People.

Дивіться також Названо три головні кольорові палітри для новорічної ялинки 2026 року

Як подружжя Обам освітило оселю на свята?

Навіть на одному фото Барака й Мішель Обами відчувається невимушена елегантність – значною мірою завдяки продуманому використанню декоративного освітлення.

Теплі, тонкі, скульптурні вогники, які зазвичай асоціюються з різдвяним декором, тут перетворюються на постійний елемент інтер'єру: вони пом'якшують архітектуру простору та додають ніжного бурштинового сяйва.

Їхня особливість у тому, що вони доповнюють кімнату, а не домінують у ній.

Підхід Обам доводить, що декоративне освітлення – це не лише різдвяний елемент. Це спосіб створити простір, який є затишним, елегантним і наповненим життям протягом усього року. Справжній стиль не має сезону: саме дрібні деталі – м'яке сяйво світлового дерева та виважене розташування світла — роблять дім схожим на справжній прихисток у будь-яку пору року.

Як Обами прикрасили оселю декоративним освітленням: дивіться фото

Як пише Homes and gardens, новорічний декор столу допомагає легко створити святкову та стильну атмосферу. Головне– визначити настрій вечора: затишна вечеря чи гучне святкування. Навіть невеликі деталі можуть справити велике враження.

Основні ідеї:

Квіти замість різдвяного декору . Оберіть свіжі квіти або кімнатні рослини – вони додають легкості та відчуття оновлення.

. Оберіть свіжі квіти або кімнатні рослини – вони додають легкості та відчуття оновлення. Горщики з цибулинами . Гіацинти, нарциси або амариліс виглядають стильно й натякають на близьку весну.

. Гіацинти, нарциси або амариліс виглядають стильно й натякають на близьку весну. Мінібукети . Невеликі композиції з зелені або трав мають дуже ефектний вигляд.

. Невеликі композиції з зелені або трав мають дуже ефектний вигляд. Більше блиску . Поєднуйте золото й срібло в деталях: серветках, підставках, посуді.

. Поєднуйте золото й срібло в деталях: серветках, підставках, посуді. Свічки різної висоти . Вони створюють теплу атмосферу та одразу роблять стіл святковим.

. Вони створюють теплу атмосферу та одразу роблять стіл святковим. Сміливі кольори . Яскраві скатертини, свічки чи посуд у насичених відтінках додають настрою.

. Яскраві скатертини, свічки чи посуд у насичених відтінках додають настрою. Їжа як декор. Фрукти, хліб або сир можуть стати частиною прикрашання столу. Новорічний стіл не обов'язково має бути складним.

Навіщо треба обрізати новорічну ялинку?

Жива ялинка створює святкову атмосферу та наповнює дім ароматом хвої. Щоб вона довше залишалася зеленою і свіжою, важливо не лише регулярно поливати дерево, а й правильно його обрізати. Обрізка допомагає зберегти гарну форму та здоровий вигляд ялинки.

Для зрізаного дерева варто підрізати низ стовбура на 1 – 2,5 сантиметра і видалити сухі гілки. Ялинки в горщиках обрізають обережно, дотримуючись правил для конкретного виду. Також фахівці радять підтримувати вологість у кімнаті на рівні 30 – 50% – це допоможе ялинці залишатися свіжою протягом усіх свят.