Могут улучшить или испортить дизайн дома: как правильно расположить окна дома
- Правильное расположение окон влияет на комфорт, функциональность и внешний вид дома.
- Важно балансировать эстетику и функциональность, ориентироваться на естественный свет и не экономить на количестве окон для создания уютного пространства.
Окна кажутся простым элементом дома, но именно их расположение значительно влияет на комфорт, функциональность и внешний вид жилья.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, хорошо продуманное расположение окон может изменить все – от архитектурного стиля до атмосферы в каждой комнате. Ключевые принципы, которые помогут правильно спланировать окна в доме, рассказываем далее.
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Как расположить окна дома?
Учитывайте архитектурный стиль и пропорции
Окна должны дополнять архитектуру дома. Особое внимание стоит уделить четырем параметрам: размеру окон, их симметрии, соответствия архитектурному стилю и масштабу.
Дизайнеры советуют:
- выбирать окна, которые выше ширины – это добавляет элегантности; группировать окна в нечетные количества для более привлекательного вида;
- использовать необычные формы (например, круглые или овальные окна), чтобы интерьер выглядел интереснее.
Балансируйте эстетику и функциональность
Красивый фасад не должен мешать удобству. Расположение окон нужно подстраивать под планировку дома и стиль жизни жильцов.
Например, если вы любите видеть входную дверь с кухни или наслаждаться видом во время приготовления пищи, стоит продумать расположение окон именно там.
Однако следует помнить: дополнительные окна могут ограничить место для кухонных шкафов. В некоторых помещениях, например в кладовой, можно обойтись без окон и использовать пространство эффективнее.
Ориентируйтесь на естественный свет
Важно учесть, с какой стороны света выходят окна:
- на юге – больше солнца, но и риск перегрева летом;
- на севере – менее яркое, мягкое освещение;
- восточные окна дарят приятный утренний свет;
- западные – теплые вечерние лучи, но и жара после обеда.
Выбор стороны помогает контролировать количество света, температуру в помещении и уровень приватности. Если ваш дом расположен у дороги – слишком много окон могут создать эффект аквариума.
Если же из окон открывается вид – современные энергоэффективные окна позволяют не ограничивать себя в площади остекления.
Не экономьте на количестве окон
Не стоит сокращать бюджет именно на окнах. Дополнительное окно – это не просто источник света, а способ создать более комфортное и уютное пространство.
К слову, если вы задумываетесь о работе с окнами в своем доме, есть 9 признаков, что пора менять окна.