Как выбрать правильные окна для дома: советы дизайнеров
- Окна должны соответствовать общему архитектурному стилю дома, и их важно учитывать на этапе проектирования или ремонта.
- Пропорции, стиль рам и материал окон играют решающую роль в создании гармоничного внешнего вида и функциональности дома.
Окна часто остаются без внимания, когда речь заходит о дизайне интерьера или экстерьера. На них обращают внимание ради света, который они пропускают, но редко рассматривают как важный элемент стиля.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на MyDomaine, а зря, ведь именно окна могут как подчеркнуть архитектурную гармонию дома, так и разрушить ее. На что же обращать внимание при выборе окон, рассказываем далее.
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Окна как часть внешней привлекательности
Окна могут улучшить или испортить фасад дома. Именно поэтому стоит думать о них еще на этапе проектирования или планирования ремонта.
В общем окна должны соответствовать общему архитектурному стилю. Например, в фермерских домах гармонично смотрятся высокие узкие окна, в современных помещениях – большие раздвижные или створчатые, а в классических – эркерные или с двойной подвесной рамой.
Деталь, которая определяет стиль
Решетка (или сетка) на окне – это больше, чем декор. Она может задать тон всему интерьеру, поэтому стоит уделить ей особое внимание: плотные вертикальные сетки придают романтичности, минималистичные горизонтальные – современности.
В разных частях дома можно использовать разные стили: например, классическую решетку спереди и открытые панорамные окна сзади, где важен вид.
Пропорции – основа гармонии
Выбор правильных пропорций окна зависит от размера и формы дома. Широкие окна от пола до потолка подходят не всем – иногда небольшое створчатое окно работает лучше.
Обязательно ли окно должно открываться
В кухне – так, в гостиной – не всегда. В зонах, где важен приток воздуха, стоит выбрать открытые окна. А в местах, где главное – вид или свет, подойдут фиксированные окна, не нарушающие линии дизайна.
В спальнях обязательно должно быть хотя бы одно окно с возможностью выхода наружу – это требование безопасности.
Материал окна
Материал также влияет на общий вид. Сталь выглядит элегантно, но стоит дорого. Дерево более гибкое, его можно покрасить или стилизовать.
Цвет окон: классика или тренд
Цвета рам и сеток – финальный штрих. Белые и черные – самые популярные, но не единственные варианты.
Цветные окна также можно гармонично совместить с современным стилем дома с традиционной кирпичной отделкой.
Кстати, оригинальные окна довольно популярны. Так, британская квартира с окнами, напоминающие терку для сыра, стала вирусной в тикток.