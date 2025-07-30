Окна часто остаются без внимания, когда речь заходит о дизайне интерьера или экстерьера. На них обращают внимание ради света, который они пропускают, но редко рассматривают как важный элемент стиля.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на MyDomaine, а зря, ведь именно окна могут как подчеркнуть архитектурную гармонию дома, так и разрушить ее. На что же обращать внимание при выборе окон, рассказываем далее.

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Окна как часть внешней привлекательности

Окна могут улучшить или испортить фасад дома. Именно поэтому стоит думать о них еще на этапе проектирования или планирования ремонта.

В общем окна должны соответствовать общему архитектурному стилю. Например, в фермерских домах гармонично смотрятся высокие узкие окна, в современных помещениях – большие раздвижные или створчатые, а в классических – эркерные или с двойной подвесной рамой.

Деталь, которая определяет стиль

Решетка (или сетка) на окне – это больше, чем декор. Она может задать тон всему интерьеру, поэтому стоит уделить ей особое внимание: плотные вертикальные сетки придают романтичности, минималистичные горизонтальные – современности.

В разных частях дома можно использовать разные стили: например, классическую решетку спереди и открытые панорамные окна сзади, где важен вид.

Пропорции – основа гармонии

Выбор правильных пропорций окна зависит от размера и формы дома. Широкие окна от пола до потолка подходят не всем – иногда небольшое створчатое окно работает лучше.

Выбор окон зависит от общего стиля жилья / Фото Freepik

Обязательно ли окно должно открываться

В кухне – так, в гостиной – не всегда. В зонах, где важен приток воздуха, стоит выбрать открытые окна. А в местах, где главное – вид или свет, подойдут фиксированные окна, не нарушающие линии дизайна.

В спальнях обязательно должно быть хотя бы одно окно с возможностью выхода наружу – это требование безопасности.

Материал окна

Материал также влияет на общий вид. Сталь выглядит элегантно, но стоит дорого. Дерево более гибкое, его можно покрасить или стилизовать.

Цвет окон: классика или тренд

Цвета рам и сеток – финальный штрих. Белые и черные – самые популярные, но не единственные варианты.

Цветные окна также можно гармонично совместить с современным стилем дома с традиционной кирпичной отделкой.

Кстати, оригинальные окна довольно популярны. Так, британская квартира с окнами, напоминающие терку для сыра, стала вирусной в тикток.