Ошибки освещения на кухне, которые делают пространство скучным и мрачным

Кухня – это сердце дома, где собирается вся семья, и место, где готовятся вкусные блюда и происходят самые теплые разговоры.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, если освещение подобрано неправильно, кухня может потерять свою атмосферу уюта и тепла. Самые распространенные ошибки освещения на кухне и способы их исправления, рассказываем далее.

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Надежда только на верхнее освещение

Если на кухне есть только один потолочный светильник, пространство может выглядеть плоским и невыразительным. Использование многоуровневого освещения сделает кухню более уютной и функциональной. Дизайнеры советуют сочетать:

Окружающее освещение – основной источник света (например, люстра или встроенные светильники);

Рабочее освещение – подсветка под шкафами или подвесные лампы над рабочими зонами;

Акцентное освещение – декоративные бра, подсветка стеклянных шкафов или открытых полок.

Неподходящая цветовая температура ламп

Цветовая температура света измеряется в Кельвинах (K). Слишком холодное освещение (5000K – 6000K) может создавать клинический эффект, а слишком теплое (менее 2700K) может придавать белым поверхностям желтоватый оттенок. Оптимальный выбор для кухни – лампы в диапазоне 2700K – 3000K, которые обеспечивают баланс между уютом и функциональностью.

Недостаточное рабочее освещение

Если рабочие зоны на кухне (плита, столешница, мойка) плохо освещены, это может затруднять процесс приготовления пищи. Для решения этой проблемы можно использовать:

Подсветку под шкафами (светодиодные ленты или точечные светильники);

Правильно размещенные подвесные лампы над островом;

Дополнительное освещение внутри шкафов и ящиков.

Освещение на кухне: смотрите фото

Неправильное размещение встроенных светильников

Встроенное освещение может создавать чрезмерные тени, если светильники расположены непосредственно позади рабочих зон. Чтобы избежать этого, их следует устанавливать перед рабочими зонами, а также дополнять рабочим и акцентным освещением.

Отсутствие акцентного освещения

Кроме функционального освещения, кухня нуждается в декоративных светильниках, которые добавляют ей характера. Бра над мойкой, стильные подвески или светодиодная подсветка в нишах создают атмосферу уюта и подчеркивают дизайн интерьера.

Слишком высоко установленные подвесные лампы

Подвесные светильники над островом или обеденным столом следует размещать на высоте 80 – 90 сантиметров от столешницы. Если они висят слишком высоко, освещение будет рассеянным и недостаточно эффективным.

К слову, чтобы точно не ошибиться с освещением, важно знать, какие типы лампочек существуют и где их использовать в доме.