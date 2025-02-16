Больше не работает: какой лайфхак для мытья окон лучше оставить в прошлом
Грязные и запятнанные окна в доме могут ухудшить эстетичность и мешать обзору. Чтобы избежать этого, десятилетиями люди мыли их газетой и уксусом, поскольку это был простой и недорогой способ.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, к сожалению, сегодня этот метод уже не столь эффективен. Что изменилось и как тогда лучше мыть окна, рассказываем далее.
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Почему газета больше не подходит для мытья окон
В прошлом газеты изготавливали из гораздо более плотной бумаги. Нынешний дешевый материал меньше поглощает и может легко разложиться, оставляя волокна и грязь на стекле.
Также современные газеты используют чернила на основе сои, которые могут размазываться и оставлять следы на стекле, создавая дополнительный беспорядок.
Кроме того, новые окна имеют защитное покрытие, которое может быть повреждено абразивной текстурой газетной бумаги, не говоря уже о том, что сейчас большинство людей получают новости онлайн, поэтому печатной газеты просто может не быть под рукой.
Как вымыть окна с помощью салфетки из микрофибры: смотрите видео
Лучшие альтернативы для мытья окон
К счастью, сейчас есть более эффективные способы добиться блеска без разводов на окнах, зеркалах и других стеклянных поверхностях. Для этого попробуйте использовать:
Салфетки из микрофибры.
Они эффективно улавливают пыль и влагу, не оставляя полос и ворсинок. Кроме того, их можно использовать многократно.
Ракели.
Благодаря тонкому резиновому лезвию они обеспечивают идеальную очистку без разводов и позволяют быстро покрыть большую площадь стекла.
Натуральные моющие средства для стекла.
Вы можете сделать свое собственное экологичное средство для чистки окон. Самый простой рецепт предусматривает смешивание 1 части уксуса и 1 части воды. Жидкость следует распылить на стекло и протереть салфеткой из микрофибры или другой ткани.