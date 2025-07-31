Грязные окна и стеклянные двери сразу бросаются в глаза – даже малейшие полосы способны испортить впечатление. Но хотя мытье стекол кажется простым делом, многие откладывают эту задачу.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, на самом деле вам не нужны дорогие средства или профессиональное оборудование. Вы можете сделать эффективное средство для мытья окон собственноручно – из простых ингредиентов, которые, вероятно, уже есть у вас на кухне. Что для этого понадобится, рассказываем далее.

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Смешайте ингредиенты

Налейте в бутылку с распылителем уксус (или лимонный сок), добавьте жидкое средство для посуды и воду. Энергично встряхните бутылку, чтобы все хорошо перемешалось.

Добавьте аромат (опционально)

Чтобы нейтрализовать резкий запах уксуса, добавьте в смесь эфирное масло – например, мятное, лаванды или чайного дерева.

Нанесите и протрите

Опрыскайте стеклянную поверхность средством, а затем вытрите ее микрофиброй или замшевой салфеткой до блеска.

К слову, не всегда дело в средстве для мытья окон. Иногда это трудно сделать физически, поэтому стоит разобраться, как легко помыть окна на высоком этаже.