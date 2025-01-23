Исчезнут навсегда: как избавиться от мышей в доме

Мыши могут поселиться в доме или даже квартире очень легко, и сразу об их существовании можно и не узнать. Впрочем, прогнать маленьких грызунов – не так просто, как может казаться.

Мыши могут перегрызать электрические провода, переносить болезни и вредить дому. Как избавиться от них и навсегда прогнать из собственного дома – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Better Homes & Gardens.

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Как определить, что в доме есть мыши

Первыми обнаружить мышей в доме могут домашние животные. Так, чрезмерный лай или мяуканье в определенной части дома является признаком, что здесь могли поселиться мыши.

Также очевидным признаком, что в доме есть грызуны, являются экскременты вблизи источников пищи. Говорится о кухонных шкафах, кладовки и зоны под мебелью. Кроме того, если в доме поселились мыши, то появляется характерный неприятный запах.

Прогрызенные дыры, следы на стенах или коробках, гипсокартоне или пищевых упаковках – признаки, что в доме появились незваные гости. Кроме того, ночью можно услышать характерное царапанье.



Признаки, что в доме появились мыши / Фото Unsplash

Как правило, мыши живут на улице. Однако осенью и зимой они могут лезть в дом, чтобы согреться и найти пищу. Они проникают через трещины и отверстия в стенах, фундаментах, окнах и дверях, дренажных трубах и вентиляционных отверстиях. Попадая внутрь, они прячутся на чердаках, подвалах, в стенах и щелях за техникой и мебелью.

Как навсегда избавиться от мышей

Если вы заметили, что в доме завелись мыши, то следует сделать несколько задач. Так, закройте все отверстия. Если вам кажется, что дырочка размером 5 миллиметров не важна, то вы еще никогда так не ошибались. Любое отверстие или щель могут стать "входом" для мышей, ведь они способны прогрызть чуть ли не весь строительный материал.

Тщательно проверьте трещины и дыры в фундаменте и стенах, особенно – вокруг вентиляционных отверстий и труб. Используйте конопатки или стальную вату. Зато лучше избегать использования резины, пластика или дерева, ведь мыши их с легкостью прогрызут.

Конечно, следует установить мышеловки по всему дому. Современные мышеловки имеют конструкцию, которая не убивает животное, а лишь блокирует его движения. Если мышь попадет в ловушку, то после ее можно выпустить на волю.



Как избавиться от мышей / Фото Unsplash

Также следует убрать в доме. Раствор воды с хлоркой позволит удалить все бактерии и микробы, которые перенесли грызуны. Если во время уборки удастся найти нору, то ее следует задуть строительной пеной. Также можно разложить яд, однако следует помнить, что она должна лежать в недоступных для детей и домашних животных местах.

Также существуют народные методы, которые навсегда избавят дом от мышей и других грызунов. Так, эфирные масла перечной мяты, эвкалипта, корицы или кедрового дерева отпугивают мышей. Сделайте спрей из эфирного масла, используя воду и несколько капель масла, и разбрызгивайте везде, где вы видите следы грызунов. Кроме того, пропитайте ватные шарики эфирным маслом и положите их возле всех возможных точек входа. Такой сильный запах будет отпугивать грызунов.

Мыши также не любят и запаха кинзы, ромашки, мяты, полыни, бузины, кориандра, хлорки, уксуса.

Одним из способов борьбы с мышами является установка ультразвуковых отпугивателей. Для человеческого уха этот звук будет незаметным, однако для грызунов – он неприятен.