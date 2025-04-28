Не подлетят на километр: как защитить дом от моли
- Чтобы защитить дом от моли, можно воспользоваться природными отпугивателями. Как оказалось, некоторые из ароматов отпугивают вредителей.
- Для защиты дома от моли можно использовать эфирные масла или сушеные растения, размещенные в шкафах и ящиках.
Чтобы моль не подлетела даже на километр к вашему дому, стоит воспользоваться природными отпугивателями. Оказывается, моль ненавидит некоторые ароматы, ведь они мешают искать пищу, а следовательно – гнездиться и размножаться.
Какие природные запахи отпугивают моль из дома – сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.
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6 запахов, которые отпугивают моль
Вывести моль из дома не так просто, поэтому, если удалось избавиться от вредителей, то хочется защитить дом от нового нашествия. Так, существует 6 запахов, которые отпугивают моль от дома.
- Лаванда
Лаванда – природное средство от моли, которое используется чаще всего. Аромат этих цветов содержит химические соединения, которые отпугивают моль от проникновения и откладывания яиц, и особенно хорошо подходит для того, чтобы удерживать их как можно дальше от одежды.
Эксперты советуют положить в шкаф и ящики несколько пакетиков с сухой лавандой или ватные шарики с эфирным маслом лаванды, чтобы защитить пространство от моли.
Лаванда защищает дом от моли / Фото Freepik
- Кедровое дерево
Кедровое дерево, как и лаванда, – эффективный природный отпугиватель. Чтобы защитить дом от моли, достаточно добавить несколько капель эфирного масла кедрового дерева на шарики из ваты и поместить их в шкафах. Как объясняют специалисты, аромат кедрового дерева влияет на рецепторы моли таким образом, что вредители не могут найти себе место для жизни.
Кедровое дерево / Фото Freepik
- Гвоздика
Сильный и пряный аромат гвоздики действует как отпугиватель моли. Этот резкий запах очень неприятен для моли и отпугивает их от такого места. Чтобы защитить дом от моли, достаточно создать специальный спрей – развести воду с несколькими каплями эфирного масла гвоздики, и разложить несколько сушеных гвоздик в шкафу.
Гвоздика отпугивает моль / Фото Freepik
- Цитрусовые
Цитрусовые ароматы отпугивают моль благодаря своему свежему запаху. Не только эфирное масло, но и кожура цитрусовых отпугивает вредителей от дома. Как и с гвоздикой, можно создать натуральный спрей от моли с цедрой лимона или апельсина, парой капель эфирного масла и воды.
Цитрусовые защищают дом от моли / Фото Freepik
- Мята
Аромат мяты также защищает дом от моли. Так, эфирное масло перечной мяты на ватных спонжах будет отпугивать моль от шкафов. Чтобы усилить эффект, в шкафах можно положить высушенные листья мяты.
Мята защищает дом от моли / Фото Freepik
- Розмарин
Розмарин в горшке на подоконнике, эфирное масло или засушенные веточки будут защищать дом от моли. Если растение поставить в доме, то моль даже на километр не подлетит к этому дому.
Розмарин отпугивает моль / Фото Freepik
К слову, ранее специалисты рассказали, как защитить дом от мышей и крыс. Как оказалось, грызуны также ненавидят некоторые природные ароматы.