Какая минимальная высота потолка в доме или квартире для комфортной жизни

Высота потолка – это не только техническая характеристика, но и важная деталь интерьера. Неправильная высота может сделать комнату слишком высокой или слишком низкой – могут сделать пространство непрактичным для жизни.

Какой должна быть высота потолка – сообщает 24 Канал со ссылкой на Better Homes & Gardens.

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Какая минимальная высота потолка

В каждой стране существует собственный стандарт относительно того, какой должна быть минимальная высота потолка. На это влияют традиции и культура народа.

К примеру, в США минимальная высота потолка достигает 2,43 метра, а стандартная – 2,7 метра и выше. В Украине стандартной является высота от 2,5 до 2,7 метра. Такие размеры являются стандартом для многоэтажек.

В то же время в странах Европы потолки значительно ниже. Так, в Германии потолок достигает всего 2,55 метра и выше – почти не встретишь.



Какой должна быть высота потолка / Фото Unsplash

Что касается частных домов, то оптимальной является высота потолка на минимальном уровне 2,5 метра. Впрочем, от предпочтений хозяев потолок может быть ниже, хотя это может показаться неудобным, или гораздо выше. К примеру, в некоторых домах можно встретить потолок и в 3,2 метра.

Однако следует учитывать, что любая нестандартная высота потолка может существенно повлиять на жизнь. Поскольку в большинстве стран мира считается, что потолок должен быть высотой примерно 2,5 метра, то с этим учетом изготавливается и мебель.

Если же потолок будет слишком низкой, то, например, может не поместиться большой шкаф. Тогда мебель придется изготавливать на заказ, а это может быть дороже, чем приобрести готовый вариант в мебельном магазине.

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