В какие цвета покрасить кухню: 4 "изюминки" 2026 года
- В 2026 году теплые нейтральные оттенки, такие как кремовые тона и насыщенные коричневые, заменяют белый на кухне.
- Популярными становятся глубокие драматические цвета и "грязные" пастели, придающие кухне элегантности и насыщенного вида.
Кухня давно перестала быть только функциональным пространством. В 2026 году она становится местом для самовыражения – и это прежде всего видно в выборе цветов. Вместо стерильной белизны человека все чаще выбирают более теплые, глубокие и более неожиданные оттенки.
Белый больше не доминирует – его заменяют оттенки с характером, которые создают атмосферу уюта и индивидуальности. Об этом пишет Elle decor.
Какие цвета популярны на кухне 2026 года?
Теплые нейтральные оттенки
Теплые нейтральные оттенки все чаще появляются на кухнях / Фото Patrick Biller
Белый и светлый дуб уходят в прошлое. Им на смену приходят кремовые тона, насыщенные коричневые морилки и мягкие, "бархатные" таупы.
Такие цвета сохраняют классический вид кухни, но добавляют глубины и уюта.
Землистые коричневые и теплые бежи делают пространство более теплым и менее холодным на вид.
Глубокие, драматические цвета
В моде сегодня насыщенные "мрачные" оттенки / Фото Nicole Franzen
Дизайнеры отмечают популярность насыщенных, "мрачных" тонов: темно-фиолетового, оттенков махагони, почти черных зеленых.
Секрет – в правильном балансе. Если совместить глубокие цвета с теплыми материалами, кухня кажется не тяжелой, а элегантной и атмосферной. Некоторые люди даже сознательно выбирают максимальную драму – с темными, почти обсидиановыми тонами и полированным орехом.
"Грязные" пастели
"Грязные" пастели украсят кухни 2026 года / Фото Giulio Ghirardi
В моду входят приглушенные пастельные оттенки – будто слегка "запыленные" или с примесью серого.
Это могут быть теплые розово-лососевые, сложные желтые или тускло-голубые цвета. Они имеют смелый и свежий вид, но в то же время добавляют интерьеру ощущение истории.
Яркие акценты в отдельных зонах
В отдельных зонах на кухне появляются яркие акценты / Фото Laure Joliet
Многие еще не готовы сделать всю кухню темной или цветной – зато с удовольствием экспериментируют в меньших пространствах. Кладовые, бары, прачечные или буфетные красят в насыщенный синий, винный, травянистый зеленый или теплый масляно-желтый. Это безопасный способ добавить характера.
Самые большие тренды в дизайне кухонь в 2026 году
В 2026 году кухня становится еще более продуманной, уютной и интегрированной в жилое пространство. Дизайнеры делают ставку на практичность, текстуры и выразительные детали. Об этом пишет House Beautiful.
Умное хранение
На кухнях 2026 года мы увидим больше встроенных шкафов, глубокие ящики с органайзерами и скрытые системы хранения. Порядок - в приоритете.
Отдельные кладовые
Популярными становятся полноценные кладовые с дверцами (раздвижными или складными), где можно спрятать технику и запасы.
Отдельная мебель вместо сплошной "встраиваемости"
Вместо классических островов – столы на ножках в стиле пекарских. Кухня становится более домашней на вид.
Витрины и буфеты
Возвращаются традиционные серванты для демонстрации посуды. Кухня становится более персонализированной.
Монохромные интерьеры монохромные интерьеры
Кухни в одном цвете – не только черно-белые. Игра фактур, материалов и света создает глубину без ярких контрастов.
Синий – главный цвет
Синяя кухня стала самой популярной. От темно-синего до мягкого небесного – этот цвет универсален и легко сочетается с деревом и мрамором.
Много дерева
Дуб и орех – фавориты года. Дерево используют не только в шкафах, но и в островах, полках и даже фасадах техники.
Матовое вместо глянца
Глянцевые поверхности отходят. В тренде – матовые фасады и столешницы: практичные, приятные на ощупь и менее заметные.
Рифленые поверхности и ребристое стекло
Фактурные фасады, фрезерованные панели и стекло с рельефом добавляют глубины без перегрузки пространства.
Многослойное освещение
Сочетание подсветки шкафов, подвесных светильников, настенных бра и точечных светильников. Освещение помогает зонировать пространство.
Какими будут кухни в 2026 году?
- Деревянная мебель из массива, простые по форме, скрытые зоны для техники и теплые природные оттенки определяют дизайн кухонь в 2026 году.
- В этом году люди хотят как можно более комфортных и уютных пространств.