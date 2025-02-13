Покупать не придется: лучшие цветы для сада, из которых получаются профессиональные букеты

Роскошный сад наполненный яркими цветами не только добавляет участку красоты, но и позволяет создавать волшебные букеты прямо дома, не тратясь лишний раз.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, в отличие от многолетних растений, такие цветы для срезки к тому же не требуют много времени и ухода. Какие же виды для домашнего сада выбрать, рассказываем далее.

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Азиатская лилия

Азиатские лилии одни из первых зацветают каждый год. Они доступны в разных цветах – белом, оранжевом, желтом, розовом и красном. Главная их особенность – отсутствие запаха, что делает их идеальным выбором для тех, кто не любит сильные ароматы.

Пион

Пионы – одни из самых любимых и популярных цветов для букетов в мире. Они бывают одно- и двухцветковые, а срезанные в почке могут стоять в вазе более недели.

Декоративный лук

Эти цветы завораживают оттенками фиолетового цвета и разнообразием размеров. Они устойчивы к мелким вредителям и погодным условиям, что делает их отличным выбором для любого сада.

Какие цветы можно выращивать для букетов: смотрите видео

Ранункулюс

Этот популярный цветок для срезки, радующий глаз эффектными бутонами. Однако его луковицы следует замачивать перед посадкой, чтобы получить наилучший результат.

Цинния

Циннии – это цветы, которые начинают цвести уже через 60 дней после посадки, поэтому они быстро смогут радовать глаз в саду и в букетах. К тому же они привлекают бабочек, что придает саду особого шарма.

Георгина

Георгины – настоящее украшение любого сада. Они бывают разных форм и размеров и идеально подходят для срезки.

Ротики садовые

Этот цветок прекрасно растет в прохладную погоду. Он быстро вырастает после мягкой зимы и создает красивые композиции в весенних и летних букетах.