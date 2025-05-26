6 типов ковров, от которых дизайнеры интерьеров советуют отказаться

Ковер в комнате это не только функциональный элемент, но и важная часть общего интерьера. Впрочем, не все стили ковров выдержали проверку временем.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, по мнению дизайнеров, есть шесть типов ковров, которые считают устаревшими или просто неудобными. От каких изделий лучше отказаться, рассказываем далее.

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Ковры с длинным ворсом

Хотя когда-то они были на пике популярности, сегодня ковры с ворсом ассоциируются скорее с прошлым. Сейчас предпочитают ковры с петельным ворсом, которые выглядят опрятнее и лучше вписываются в современные интерьеры.

Слишком нейтральные цвета

Нейтральные оттенки – это безопасный выбор, но дизайнеры советуют не злоупотреблять серым. Светлые однотонные ковры, например цвета слоновой кости, тоже не лучшее решение – они легко загрязняются и требуют особенно тщательного ухода. Лучше обратить внимание на более теплые оттенки – овсяные, бежевые, теплые серые. Они более уютные и вневременные.

Однотонные ковры без узоров

Ковры без рисунка сегодня выглядят пресно. На рынке есть множество геометрических, полосатых или декоративных ковров, которые добавляют пространству глубины и индивидуальности.

Ковры также могут выходить из моды / Фото Freepik

Вьющиеся текстуры

Ковры, которые имеют закрученную текстуру, теряют популярность. Сегодня домовладельцы чаще выбирают более чистые, простые текстуры. Простота визуально "освежает" пространство и легче комбинируется с другими элементами интерьера.

Ковры из вискозы

Вискоза выглядит как шелк, но имеет свои минусы. Она может быть очень деликатной, легко впитывает воду и загрязнения. Если вы все же рассматриваете такой вариант – закажите образец и протестируйте его в реальных условиях.

Ковровые покрытия от стены до стены

Хотя сплошные ковры из натуральной шерсти раньше считались классикой, сейчас им отдают предпочтение реже. Они могут выглядеть устарело, особенно в современных пространствах, где важна многослойность и четкое зонирование. Вместо этого лучше выбрать ковер на заказ, который не доходит до стен – это выглядит более современно.

К слову, хоть не все модели являются сегодня актуальными, в целом ковер – это инвестиция на годы.