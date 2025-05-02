5 уличных растений, которые легко вырастить из черенков

Расширить красоту своего сада можно без лишних затрат –достаточно научиться размножать растения черенками. Это не только экономит средства, но и позволяет вырастить новые саженцы из уже имеющихся растений или подаренных друзьями, или соседями.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, не все растения легко поддаются такому способу размножения. Пять уличных растений, что хорошо растут из черенков, рассказываем дальше.

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Герань

Герань привлекает ярким и разнообразным цветением: розовым, красным, белым, фиолетовым, оранжевым и даже двухцветным.

Кроме того, эти цветы прекрасно подходят для размножения черенками, особенно из мягкой древесины – новых побегов, которые лучше всего брать весной или летом.

Также держать черенки герани лучше в теплом, солнечном месте с хорошо дренированной почвой. Регулярный, но умеренный полив поможет избежать гниения корней.

Лаванда

Это многолетнее растение известно не только ароматом, но и способностью выживать в непростых условиях.

Черенки лаванды лучше заготавливать в конце весны или в начале лета. Идеальная среда – песчаный, хорошо дренированный грунт и яркое солнце.

Важно не переувлажнять почву, ведь лаванда чувствительна к избытку влаги.

Мята

Мята – одно из самых простых в размножении растений. Она быстро укореняется в воде, после чего ее можно пересадить в грунт.

Мята является самым легким растением для выращивания / Фото Freepik

Это выносливое многолетнее растение легко разрастается и подходит как для солнечных мест, так и для полутени.

Однако следует учитывать, что мята любит влагу, хотя и следует избегать застоя воды, чтобы предотвратить гниение.

Камелии

Камелии – это вечнозеленые кустарники с густой листвой и роскошными цветами. Их черенки хорошо укореняются с помощью специального гормона, особенно если брать полутвердые стебли в конце лета или в начале осени.

Сажать камелии лучше же в тень или полутень, используя богатую, слегка кислую почву, хорошо пропускающую влагу.

Циннии

Эти яркие однолетники идеально подходят для летнего сада. Они легко выращиваются из черенков, которые нужно брать с не цветущих побегов длиной примерно 15 сантиметров.

Между тем сажать циннии советуют на хорошо освещенных местах и следить за появлением мучнистой росы в течение сезона.

К слову, если вы хотите получить красивый сад, что также будет легким в уходе, желательно выбирать местные растения.