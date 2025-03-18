Не для маленького сада: растения, которые занимают много места и вредят другим

Маленькие дворы могут быть также прекрасным местом для цветов, деревьев и даже овощей или фруктов, если правильно спланировать посадку. Однако некоторые растения все же могут занимать слишком много места или даже вредить общему росту других насаждений.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, чтобы получить максимальную пользу от своего сада, эксперты советуют избегать определенных растений в небольшом пространстве. О каких из них идет речь, рассказываем далее.

К теме Популярные суккуленты, токсичные для домашних животных, и их безопасные альтернативы

Сирень

Сирень известна своим ароматным цветением, однако ее размеры могут стать проблемой. Эти кусты могут стать очень большими и требовать ежегодной обрезки. Альтернативой может быть карликовая сирень, но даже она может занимать значительную площадь.

Ива

Ивы имеют мощную корневую систему, которая может повреждать тротуары и подъездные дорожки. Кроме того, они очень требовательны к влаге. Их корни часто мешают другим насаждениям и могут разрушать структуры во дворе.

Мята

Мята – замечательное растение для кулинарного сада, но ее лучше выращивать в контейнерах. Посаженная в открытый грунт, она быстро распространяется и захватывает всю доступную территорию.

Для маленького сада лучше выбирать компактные растения / Фото Freepik

Бамбук

Некоторые виды бамбука, в частности золотой бамбук, являются чрезвычайно агрессивными. Они могут проникать сквозь бетон и угрожать другим растениям. Если вы хотите выращивать бамбук, выбирайте неинвазивные сорта.

Кипарис

Это растение быстро растет и может достигать почти 20 метров в высоту. Кипарис также занимает много места, и его заболевания трудно контролировать.

Кстати, чтобы оптимизировать использование пространства и ресурсов в садоводстве, можно использовать метод "квадратный сад", что предполагает создание приподнятых грядок, разделенных на квадраты.

Туя

Как и кипарис, туя очень быстро разрастается, поэтому не подходит для маленького сада. Лучше выбирать более компактные сорта хвойных деревьев.

Жимолость

Это растение быстро разрастается и может полностью захватить стены или другие конструкции.