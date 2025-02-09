Только портят интерьер: какие шторы являются антитрендом в 2025 году

Шторы являются важным элементом, который может сделать интерьер как стильным и современным, так и полностью испортить его. Они обрамляют окна, добавляют тепла и влияют на то, как естественный свет проникает в комнату. Но, как и во всех других вещах, тенденции штор приходят и некоторые из них становятся антитрендами.

Какие шторы сегодня имеют устаревший вид – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Better Homes & Gardens.

К теме Такие ванные комнаты в 2025 году уже никто не делает: 3 главных антитренда

Короткие шторы

Если несколько лет назад шторы, длиной до подоконника, были практичным решением, то в 2025 году – главный антитренд. Дизайнеры отмечают, что такие фасоны визуально режут пространство, делают комнату меньше и вообще – удешевляют интерьер. Зато стоит выбирать максимально длинные тюли и шторы, которые касаются пола и образуют легкую драпировку.

Дизайнеры советуют выбирать льняные и шелковые ткани, которые будут создавать роскошный и дорогой интерьер.



Антитрендом являются короткие шторы до подоконника / Фото Unsplash

Активные принты и яркие шторы

Еще одним антитрендом в 2025 году являются яркие шторы с активным принтом. Большие цветы, геометрические узоры или сложные узоры отошли в прошлое. Такие шторы делают интерьер перегруженным и "кричащим".

Лучше выбирать природные и спокойные оттенки, которые будут гармонично вписываться в любой дизайн интерьера.



Шторы с принтами больше не в моде / Фото Unsplash

Многослойные ламбрекены

Ламбрекены со складками, бахрома и кисточками – антитренд 2025 года. Такие шторы являются пережитком прошлого. Чтобы не перегружать пространство, лучше выбирать однослойные простые шторы. Простые однотонные шторы подчеркнут интерьер гораздо лучше, чем устаревшие ламбрекены.



Ламбрекены являются антитрендом в 2025 году / Фото Unsplash

Низкий карниз

Раньше гардины всегда вешали над оконной рамой. В 2025 году так уже никто не делает, поэтому карниз советуют крепить под потолком. Это визуально делает потолок выше, комната становится просторнее и легче.



Карниз должен быть под потолком / Фото Unsplash

Шторы с блеском

Глянцевые ткани, такие как атлас, шелк или шторы с перламутровым эффектом потеряли свою актуальность. Сейчас это имеет старомодный вид, а дизайнеры советуют выбирать текстурные и матовые ткани. Лен, хлопок или шерсть – мастхэв 2025 года.



Глянцевые шторы являются антитрендом / Фото Freepik

Кроме того, сейчас в тренде шторы из натуральных плотных тканей. В 2025 году дизайнеры делают ставку на шторы, которые будут долговечными и не испортятся после нескольких циклов стирки.