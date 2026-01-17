Названы три породы деревьев, которые долго горят и лучше всего обогревают дом

В холодное время важно выбирать дрова, которые не только хорошо горят, но и долго отдают тепло. Лучше всего дома обогревают твердые лиственные породы.

Эксперты советуют обратить внимание на три породы, передает 24 Канал со ссылкой на Firewood.

Какими породами отапливать дом?

Дуб

Горит медленно и ровно, долго держит тепло. Подходит для длительного обогрева, почти не дымит и имеет приятный запах.

Ясень

Легко разжигается, горит чисто и долго сохраняет жар. Удобный, когда нужно быстро нагреть помещение.

Граб

Очень плотная древесина, дает сильное тепло и горит долго. Отличный вариант для холодных вечеров.

Топить печь надо твердыми лиственными породами деревьев / Фото Pexels

Как правильно топить печь:

Используйте хорошо высушенные дрова (не менее года).

Для розжига берите легкие породы, а затем добавляйте плотные.

Кладите дрова так, чтобы между ними проходил воздух.

Не перекрывайте дымоход полностью.

Храните дрова в сухом месте.

Правильно подобранные дрова помогут быстрее согреть дом и дольше сохранить тепло.

Заметим, что хвойные дрова (сосна, ель) легко разжигаются, но быстро сгорают, дают много дыма и смолы, из-за чего котел и дымоход быстрее загрязняются. Береза – оптимальный вариант по цене и теплоотдачей, но требует достаточного доступа воздуха. Яблоня и груша горят ровно и стабильно, но тепла дают немного меньше. Тополь и осина быстро выгорают и почти не греют.

Издание FyPower замечает, что признаками качественных дров является серый цвет, трещины на срезах, легкий вес, кора легко отстает, влажность 15 – 20%.

Храните дрова под навесом, на поддонах, с доступом воздуха по бокам. Чистите дымоход минимум раз в год. Установите датчики угарного газа Золу храните только в металлических емкостях.