Эксперты советуют обратить внимание на три породы, передает 24 Канал со ссылкой на Firewood.
Какими породами отапливать дом?
Дуб
Горит медленно и ровно, долго держит тепло. Подходит для длительного обогрева, почти не дымит и имеет приятный запах.
Ясень
Легко разжигается, горит чисто и долго сохраняет жар. Удобный, когда нужно быстро нагреть помещение.
Граб
Очень плотная древесина, дает сильное тепло и горит долго. Отличный вариант для холодных вечеров.
Топить печь надо твердыми лиственными породами деревьев / Фото Pexels
Как правильно топить печь:
- Используйте хорошо высушенные дрова (не менее года).
- Для розжига берите легкие породы, а затем добавляйте плотные.
- Кладите дрова так, чтобы между ними проходил воздух.
- Не перекрывайте дымоход полностью.
- Храните дрова в сухом месте.
- Правильно подобранные дрова помогут быстрее согреть дом и дольше сохранить тепло.
Заметим, что хвойные дрова (сосна, ель) легко разжигаются, но быстро сгорают, дают много дыма и смолы, из-за чего котел и дымоход быстрее загрязняются. Береза – оптимальный вариант по цене и теплоотдачей, но требует достаточного доступа воздуха. Яблоня и груша горят ровно и стабильно, но тепла дают немного меньше. Тополь и осина быстро выгорают и почти не греют.
Издание FyPower замечает, что признаками качественных дров является серый цвет, трещины на срезах, легкий вес, кора легко отстает, влажность 15 – 20%.
Храните дрова под навесом, на поддонах, с доступом воздуха по бокам. Чистите дымоход минимум раз в год. Установите датчики угарного газа Золу храните только в металлических емкостях.