Названо три породи дерев, які довго горять і найкраще обігрівають оселю

У холодну пору важливо вибирати дрова, які не тільки добре горять, а й довго віддають тепло. Найкраще домівки обігрівають тверді листяні породи.

Експерти радять звернути увагу на три породи, передає 24 Канал із посиланням на Firewood.

Якими породами опалювати дім?

Дуб

Горить повільно й рівно, довго тримає тепло. Підходить для тривалого обігріву, майже не димить і має приємний запах.

Ясен

Легко розпалюється, горить чисто і довго зберігає жар. Зручний, коли потрібно швидко нагріти приміщення.

Граб

Дуже щільна деревина, дає сильне тепло і горить довго. Чудовий варіант для холодних вечорів.

Топити піч треба твердими листяними породами дерев / Фото Pexels

Як правильно топити піч:

Використовуйте добре висушені дрова (не менше року).

Для розпалу беріть легкі породи, а потім додавайте щільні.

Кладіть дрова так, щоб між ними проходило повітря.

Не перекривайте димар повністю.

Зберігайте дрова в сухому місці.

Правильно підібрані дрова допоможуть швидше зігріти дім і довше зберегти тепло.

Зауважимо, що хвойні дрова (сосна, ялина) легко розпалюються, але швидко згорають, дають багато диму й смоли, через що котел і димохід швидше забруднюються. Береза – оптимальний варіант за ціною і тепловіддачею, але потребує достатнього доступу повітря. Яблуня та груша горять рівно й стабільно, але тепла дають трохи менше. Тополя та осика швидко вигорають і майже не гріють.

Видання FyPower зауважує, що ознаками якісних дров є сірий колір, тріщини на зрізах, легка вага, кора легко відстає, вологість 15 – 20%.

Зберігайте дрова під навісом, на піддонах, із доступом повітря з боків. Чистіть димохід щонайменше раз на рік. Встановіть датчики чадного газу Золу зберігайте лише в металевих ємностях.