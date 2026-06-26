Не розы: ароматный цветок, который станет настоящим украшением контейнерного сада

Розы издавна считаются одними из лучших растений для выращивания в горшках. Они красиво цветут, обладают приятным ароматом и представлены в множестве оттенков. Однако это далеко не единственный вариант для контейнерного сада.

Если хочется чего-то необычного, стоит обратить внимание на жасмин Стефана. Об этом пишет House Digest.

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Чем особенен жасмин Стефана?

Это растение является гибридом красного и обычного жасмина. Оно отличается нежными звездообразными цветками со сладким ароматом, который особенно усиливается в вечернее время.

Жасмин Стефана – это вьющееся растение, которое при благоприятных условиях может вырастать до 6 метров в высоту.

С весны до лета она покрывается гроздьями нежных цветов, поэтому станет прекрасным украшением балкона, террасы или вертикального сада.

Помимо декоративности, растение обладает и другими преимуществами:

привлекает пчел, бабочек и колибри благодаря нектару;

прекрасно подходит для озеленения стен, арок и пергол.

Однако зимой жасмин Стефана теряет свою декоративность. Он теплолюбив и хорошо зимует только в тёплых регионах (зона 7 – 9). В более холодном климате его выращивают как однолетнее растение или переносят в помещение на зиму.

Жасмин Стефана – гибрид жасмина обыкновенного и красного / Фото Pinterest

Как выращивать жасмин Стефана в контейнере?

Прежде всего нужно правильно подобрать горшок. Он должен быть не менее 50 сантиметров в глубину и ширину и обязательно иметь дренажные отверстия. Растение не переносит застоя воды у корней.

Для хорошего роста стоит соблюдать несколько правил:

использовать плодородную почву;

поставить горшок на солнечное место (допускается легкая полутень, но цветение будет менее обильным);

установить опору, ведь лиане нужна решетка, шпалера или натянутые веревки, чтобы подниматься вверх.

Жасмин Стефана можно размножать черенками или отводками. Также готовые саженцы часто продаются в специализированных питомниках и садовых центрах.

Растение растет достаточно быстро и достигает максимального размера примерно через 5 – 10 лет.

После посадки уход за ним минимальный:

она хорошо приспосабливается к различным типам почвы;

не требует регулярной обрезки;

весной достаточно один раз подкормить сбалансированным удобрением, избегая составов с избытком азота, чтобы стимулировать цветение;

почву следует поддерживать умеренно влажной, но не переувлажненной.

Поскольку почва в горшках высыхает быстрее, чем в открытом грунте, контейнерные растения нуждаются в более частом поливе, особенно в жаркую погоду.

Благодаря обильному цветению, насыщенному аромату и неприхотливости жасмин Стефана может стать прекрасной альтернативой розам и настоящим украшением террасы, балкона или патио.

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