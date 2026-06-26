Якщо хочеться чогось незвичайного, варто звернути увагу на жасмин Стефана. Про це пише House Digest.

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Чим особливий жасмин Стефана?

Ця рослина є гібридом червоного та звичайного жасмину. Вона вирізняється ніжними зірчастими квітками із солодким ароматом, який особливо посилюється у вечірній час.

Жасмин Стефана – це витка рослина, яка за сприятливих умов може виростати до 6 метрів заввишки.

Із весни до літа вона вкривається гронами ніжних квітів, тому стане чудовою прикрасою балкона, тераси або вертикального саду.

Окрім декоративності, рослина має й інші переваги:

приваблює бджіл, метеликів і колібрі завдяки нектару;

чудово підходить для озеленення стін, арок і пергол.

Однак узимку жасмин Стефана втрачає свою декоративність. Він теплолюбний і добре зимує лише в теплих регіонах (зона 7 – 9). У холоднішому кліматі його вирощують як однорічну рослину або переносять у приміщення на зиму.

Жасмин Стефана – гібрид жасмина звичайного і червоного / Фото Pinterest

Як вирощувати жасмин Стефана в контейнері?

Насамперед потрібно правильно підібрати горщик. Він має бути не менше ніж 50 сантиметрів у глибину та ширину й обов'язково мати дренажні отвори. Рослина не переносить застою води біля коріння.

Для гарного росту варто дотримуватися кількох правил:

використовувати родючий ґрунт;

поставити горщик на сонячному місці (легка півтінь допустима, але цвітіння буде менш рясним);

встановити опору, адже ліані потрібна решітка, шпалера або натягнуті мотузки, щоб підніматися вгору.

Жасмин Стефана можна розмножувати живцями або відводками. Також готові саджанці часто продаються у спеціалізованих розсадниках і садових центрах.

Рослина росте досить швидко й досягає максимального розміру приблизно за 5 – 10 років.

Після посадки догляд за нею потрібний мінімальний:

вона добре пристосовується до різних типів ґрунту;

не потребує регулярного обрізування;

навесні достатньо один раз підживити збалансованим добривом, уникаючи складів із надлишком азоту, щоб стимулювати цвітіння;

ґрунт слід підтримувати помірно вологим, але не перезволоженим.

Оскільки земля в горщиках висихає швидше, ніж у відкритому ґрунті, контейнерні рослини потребують частішого поливу, особливо у спекотну погоду.

Завдяки рясному цвітінню, насиченому аромату та невибагливості жасмин Стефана може стати чудовою альтернативою трояндам і справжньою окрасою тераси, балкона чи патіо.

Раніше ми писали про те, коли саме варто поливати рослини у спеку.