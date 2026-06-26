Если хочется чего-то необычного, стоит обратить внимание на жасмин Стефана. Об этом пишет House Digest.
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Чем особенен жасмин Стефана?
Это растение является гибридом красного и обычного жасмина. Оно отличается нежными звездообразными цветками со сладким ароматом, который особенно усиливается в вечернее время.
Жасмин Стефана – это вьющееся растение, которое при благоприятных условиях может вырастать до 6 метров в высоту.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
С весны до лета она покрывается гроздьями нежных цветов, поэтому станет прекрасным украшением балкона, террасы или вертикального сада.
Помимо декоративности, растение обладает и другими преимуществами:
- привлекает пчел, бабочек и колибри благодаря нектару;
- прекрасно подходит для озеленения стен, арок и пергол.
Однако зимой жасмин Стефана теряет свою декоративность. Он теплолюбив и хорошо зимует только в тёплых регионах (зона 7 – 9). В более холодном климате его выращивают как однолетнее растение или переносят в помещение на зиму.
Жасмин Стефана – гибрид жасмина обыкновенного и красного / Фото Pinterest
Как выращивать жасмин Стефана в контейнере?
Прежде всего нужно правильно подобрать горшок. Он должен быть не менее 50 сантиметров в глубину и ширину и обязательно иметь дренажные отверстия. Растение не переносит застоя воды у корней.
Для хорошего роста стоит соблюдать несколько правил:
- использовать плодородную почву;
- поставить горшок на солнечное место (допускается легкая полутень, но цветение будет менее обильным);
- установить опору, ведь лиане нужна решетка, шпалера или натянутые веревки, чтобы подниматься вверх.
Жасмин Стефана можно размножать черенками или отводками. Также готовые саженцы часто продаются в специализированных питомниках и садовых центрах.
Растение растет достаточно быстро и достигает максимального размера примерно через 5 – 10 лет.
После посадки уход за ним минимальный:
- она хорошо приспосабливается к различным типам почвы;
- не требует регулярной обрезки;
- весной достаточно один раз подкормить сбалансированным удобрением, избегая составов с избытком азота, чтобы стимулировать цветение;
- почву следует поддерживать умеренно влажной, но не переувлажненной.
Поскольку почва в горшках высыхает быстрее, чем в открытом грунте, контейнерные растения нуждаются в более частом поливе, особенно в жаркую погоду.
Благодаря обильному цветению, насыщенному аромату и неприхотливости жасмин Стефана может стать прекрасной альтернативой розам и настоящим украшением террасы, балкона или патио.
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