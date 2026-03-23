Работает мгновенно: чем помыть балкон, чтобы отпугнуть голубей навсегда

Голуби на балконе – проблема, с которой сталкиваются жители многих городов. Птицы быстро привыкают к одному месту, оставляют помет и перья, а со временем могут превратить балкон в постоянное "гнездование". Но существует простой способ, который помогает отпугнуть птиц и не допустить их возвращения.

Издание Times of India собрало наиболее действенные советы, которые помогут изгнать голубей с балкона навсегда.

Почему голуби выбирают балконы?

Балконы для голубей – это удобное место для отдыха:

есть перила,

подоконники,

другие уютные уголки, где можно безопасно сидеть и наблюдать за окружающей средой.

Если птицы однажды выбрали такое место, они возвращаются туда снова и снова. Из-за этого возникает:

накопление помета и грязи,

неприятный запах,

риск для чистоты и здоровья жителей.

Какие способы помогут избавиться от голубей?

Вода с эфирным маслом

Один из самых эффективных домашних методов – обработка поверхностей раствором с резким ароматом. Для приготовления потребуется:

0,5 литра воды,

примерно 10 капель эфирного масла.



Чем помыть балкон, чтобы отпугнуть голубей / Фото Unsplash

Полученным раствором следует тщательно обработать пол балкона, перила и места, где чаще всего сидят птицы. Как пишет Mirror, лучше всего подходят эфирные масла:

мяты,

лаванды,

эвкалипта.

Резкие запахи неприятны для голубей, поэтому после такой обработки они избегают обработанной территории.

Дополнительные средства против голубей

Если одного метода недостаточно, эффект можно усилить другими доступными средствами:

раствор уксуса,

острый перец,

порошок чили.

Эти запахи также отпугивают птиц и помогают закрепить результат. Регулярное мытье балкона с использованием ароматических или резких природных средств помогает сделать пространство непривлекательным для голубей. В результате птицы теряют интерес к месту и перестают возвращаться.

Какое неприхотливое растение способно "выгнать" кротов с огорода?

Тюльбагия фиолетовая (тюльбагия фиолетовая) – это неприхотливое декоративное растение, которое может стать неожиданным помощником в борьбе с кротами на огороде. Ее главное "оружие" – резкий чесночный аромат, выделяющийся как из листьев, так и из корневой системы.

Именно этот запах считается неприятным для многих почвенных вредителей, в частности кротов, которые ориентируются в пространстве с помощью чрезвычайно чувствительного обоняния. Посаженная по периметру грядок или в местах активности кротов, тюльбагия создает своеобразный ароматический барьер.

Хоть она не уничтожает животных, но может заставить их изменить маршруты и покинуть участок. Дополнительный плюс – растение очень простое в уходе, хорошо переносит засуху и бедные почвы, а еще цветет декоративными фиолетовыми цветами, поэтому одновременно выполняет и защитную, и декоративную функцию.