Какими будут спальни в 2026 году: дизайнеры назвали 7 главных трендов
- В 2026 году в декоре спальни популярны теплые, успокаивающие цвета, мягкий минимализм, тактильное освещение и акцентные изголовья кровати.
- Тренды следующего года охватывают разноформатную постель, аккумуляторные лампы, "старые" яркие цвета в мягких версиях.
2026 год – это об уюте, спокойствии и ощущении "кокона" в спальне. Главная идея – спальня должна не просто быть красивой на вид, а помогать расслабиться, восстановиться и чувствовать себя защищенно.
Спальня 2026 года – это пространство для отдыха, тишины и заботы о себе.
Как декорировать спальню в 2026 году?
Теплые, успокаивающие цвета
В моде землистые и мягкие оттенки: тауп, беж, розово-коричневые, бордо, глубокие красные и сливовые. Они создают ощущение тепла и безопасности.
Теплые, успокаивающие цвета будут преобладать в декоре спальни / Фото Little Greene
Мягкий минимализм
Простые линии сочетаются с нейтральными цветами и приятными на ощупь фактурами. Букле, лен и мягкие ковры делают пространство спокойным и уютным.
Простые формы и нейтральные цвета будут основополагающими в дизайне спален / Фото Future PLC / Caroline Mardon
Тактильное освещение
Лампы с тканевыми абажурами, льна и ротанга становятся важным элементом декора. Они дают мягкий, рассеянный свет и одновременно добавляют интерьеру глубины, тепла и фактурности, делая спальню более уютной и "живой".
Лампы из природного материала приобретают популярность / Фото Pooky
Акцентные изголовья кровати
Большие, мягкие, обитые тканью изголовья – очень популярны. Особенно ценятся плюшевые и фактурные материалы.
Изголовья становятся "изюминкой" спален / Фото Future PLC / Mary Wadsworth
Постель mix-and-match
Идеально одинаковые комплекты – в прошлом. Теперь модно смешивать цвета, узоры и текстуры, чтобы кровать была живой и персональной на вид.
Однообразная постель выходит из моды / Фото Piglet in Bed
Аккумуляторные лампы
Светильники без проводов – удобно и красиво. их легко переставлять, и они помогают создать спокойную, "гостиничную" атмосферу.
В моде будут лампы на аккумуляторах / Фото Pooky
"Старые" яркие цвета
Желтый, синий и красный возвращаются, но в более мягких, теплых версиях: маслянистый желтый, приглушенный синий, спокойный красный. Их сочетают с нейтральными цветами.
Старые цвета возвращаются в моду, но в новой версии / Фото Lick
Издание The Apartment Theraphy указывает, что в моде будут кровати на низких ножках или платформах. Низкие кровати "приземляют" пространство, создают ощущение покоя и подчеркивают пропорции и материалы в комнате.
Какими будут кухни в 2026 году?
- Возвращение закрытых кухонь. Открытая планировка остается популярной, но многие хотят отдельную кухню. Это удобно: можно скрыть беспорядок и смело экспериментировать с дизайном.
- Уютные обеденные уголки вместо больших столов. Большие кухонные столы уходят в прошлое. Их заменяют компактные уголки – для кофе, семейных завтраков или детских уроков.
- Кладовки и вспомогательные кухни. Отдельные кладовые или дополнительные кухни становятся все популярнее. Там хранят технику и запасы, чтобы основная кухня оставалась опрятной и красивой.
- Кухонный остров как главный элемент кухни как главный элемент. Остров становится центром кухни: объединяет рабочие поверхности, хранения и технику. Это делает кухню более организованной и стильной.
- Рабочий треугольник остается актуальным. Плита, мойка и холодильник располагаются по классическому принципу треугольника – таким образом кухня удобна и эффективна.
- Зонирование в открытых пространствах. Если кухня совмещена с гостиной, пространство разделяют на зоны: для готовки, отдыха и общения. Это добавляет уюта без стен.
- Отдельные функциональные зоны. Кофейные уголки, барные стойки или станции для напитков становятся привычной частью кухни. Они уменьшают беспорядок и делают кухню более персонализированной.