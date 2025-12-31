Якими будуть спальні у 2026 році: дизайнери назвали 7 головних трендів

2026 рік – це про затишок, спокій і відчуття “кокона” у спальні. Головна ідея – спальня має не просто бути гарною на вигляд, а допомагати розслабитися, відновитися й почуватися захищено.

Спальня 2026 року – це простір для відпочинку, тиші та турботи про себе, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.

Як декорувати спальню у 2026 році?

Теплі, заспокійливі кольори

У моді землисті та м'які відтінки: тауп, беж, рожево-коричневі, бордо, глибокі червоні та сливові. Вони створюють відчуття тепла й безпеки.

Теплі, заспокійливі кольори переважатимуть у декорі спальні /Фото Little Greene

М'який мінімалізм

Прості лінії поєднуються з нейтральними кольорами та приємними на дотик фактурами. Букле, льон і м'які килими роблять простір спокійним і затишним.

Прості форми і нейтральні кольори будуть вихначальними у дизайні спалень / Фото Future PLC / Caroline Mardon

Тактильне освітлення

Лампи з тканинними абажурами, льону та ротангу стають важливим елементом декору. Вони дають м'яке, розсіяне світло й водночас додають інтер'єру глибини, тепла та фактурності, роблячи спальню більш затишною та "живою".

Лампи з природного матеріалу набувають популярності / Фото Pooky

Акцентні узголів'я ліжка

Великі, м'які, оббиті тканиною узголів'я – дуже популярні. Особливо цінуються плюшеві та фактурні матеріали.

Узголів'я стають "родзинкою" спалень / Фото Future PLC / Mary Wadsworth

Постіль mix-and-match

Ідеально однакові комплекти – у минулому. Тепер модно змішувати кольори, візерунки й текстури, щоб ліжко було живим і персональним на вигляд.

Одноманітна постіль виходить з моди / Фото Piglet in Bed

Акумуляторні лампи

Світильники без дротів – зручно й красиво. Їх легко переставляти, і вони допомагають створити спокійну, "готельну" атмосферу.

У моді будуть лампи на акумуляторах / Фото Pooky

"Cтарі" яскраві кольори

Жовтий, синій і червоний повертаються, але в м'якших, теплих версіях: маслянистий жовтий, приглушений синій, спокійний червоний. Їх поєднують із нейтральними кольорами.

Старі кольори повертаються у моду, але у новій версії / Фото Lick

Видання The Apartment Theraphy вказує, що у моді будуть ліжка на низьких ніжках або платформах. Низькі ліжка "приземляють" простір, створюють відчуття спокою та підкреслюють пропорції й матеріали в кімнаті.

