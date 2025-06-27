Как настроить термостат перед отпуском: советы для экономии и безопасности

Собрали чемоданы, заказали трансфер, распечатали билеты? Не забудьте еще одну важную деталь перед выездом в отпуск –настроить термостат в своем доме.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, это простое действие, которое поможет уменьшить расходы на коммунальные услуги и убережет ваш дом от неприятных сюрпризов. Но стоит знать меру – полное отключение системы может иметь негативные последствия. Как правильно изменить температуру в доме во время вашего отсутствия, рассказываем далее.

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На сколько изменять температуру, когда вас нет

Общий совет – менять температуру примерно на 2 – 5 °C, в зависимости от сезона. Зимой – немного снизить отопление, летом – повысить охлаждение. Такое изменение всего на 8 часов в день может сэкономить до 10% расходов на отопление. Если же вы уезжаете надолго, эта экономия возрастет.

Но не все системы отопления одинаковы. Например, тепловые насосы тратят больше энергии на возвращение к комфортной температуре, поэтому резкое снижение температуры может быть менее эффективным.

Оптимальные настройки на лето

Летом кондиционер не только охлаждает воздух, но и уменьшает влажность, что критически важно для предотвращения появления плесени, грибка и повреждения деревянной мебели. Если у вас остаются комнатные растения или животные, это тоже стоит учесть.

Лучше всего установить температуру в пределах примерно 26 – 29 °C. Это позволит системе периодически включаться и поддерживать надлежащий микроклимат, не тратя лишнюю энергию.

Другие советы для экономии энергии в отпуске

Установите умный термостат. Он позволяет менять настройки дистанционно и возвращать комфортную температуру еще до вашего приезда.

Отсоедините электронику. Зарядные устройства, тостеры, телевизоры и даже цифровые часы потребляют энергию, даже когда вы ими не пользуетесь.

Закройте жалюзи или шторы. Это уменьшит попадание солнечного тепла летом.

Уменьшите температуру бойлера. Или переведите его в режим минимальной мощности.

Используйте таймер для освещения. Если оставляете свет для безопасности, запрограммируйте его на включение только в вечернее время.

Не опорожняйте холодильник полностью. Наполненный прибор работает эффективнее. Если забрали продукты – оставьте бутылки с водой или напитками.

К слову, перед отпуском важно не только позаботиться о термостате, но и выяснить, можно ли оставлять кондиционер включенным.