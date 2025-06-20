Но, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, даже когда все упаковано и казалось бы – готово, нас не отпускают мысли о доме. Как уменьшить тревогу и при чем здесь фотографирование плиты, рассказываем дальше.

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Почему стоит фотографировать плиту перед отъездом

Это может показаться банальным, но снимок выключенной плиты или духовки – реальный способ уменьшить волнение. Многие люди, даже проверив технику перед выходом, все равно сомневаются в своих действиях. Мы начинаем прокручивать в голове возможные сценарии, особенно если имеем склонность к тревожности.

Фотография становится доказательством – вы точно выключили плиту. Это успокаивает и помогает не возвращаться к навязчивым мыслям, не отрывает от отдыха и дарит ощущение контроля.

Что еще стоит сфотографировать

Электрические розетки и приборы. Фен, плойка, кофеварка – все, что часто забывается. Фото пустых розеток в ванной или на кухне помогут убедиться, что ничего не оставлено включенным.

Термостат. Снимок настроек термостата позволяет удостовериться, что температура дома установлена оптимально. Вы сможете проверить, что отопление или кондиционер не работают впустую и не расходуют ресурсы без вашего присутствия.

Гараж. Фото закрытых ворот – отличная идея, особенно если вы выходите из дома не через гараж. Это устранит сомнения, которые часто появляются уже в дороге.

Задняя дверь. Если у вас есть несколько выходов из дома, сделайте фото каждого. Это позволит проверить, действительно ли все заперто, и не возвращаться мыслями к этому во время поездки.

Кстати, чтобы меньше переживать в отпуске, стоит пройтись по полному контрольному списку дел, которые следует сделать перед отдыхом.