Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, вовремя выполненные мелкие задачи помогут избежать неприятных сюрпризов по возвращении: от испорченных продуктов до возможных аварий. Практические советы, которые помогут защитить ваше жилье во время вашего отсутствия, рассказываем дальше.
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Проверьте все двери и окна
Убедитесь, что все входные точки в ваш дом – передние, задние, боковые двери, а также все окна – закрыты и надежно заперты. Не забудьте о гараже и автомобиле, если оставляете его дома: заберите из салона пульты от ворот или запасные ключи.
Выключите электронику из розеток
Бытовые приборы, которые не требуют работы во время вашего отсутствия – телевизоры, тостеры, зарядные устройства, – лучше отсоединить от сети. Это не только предотвращает вероятность короткого замыкания, но и позволяет немного сэкономить электроэнергию.
К слову, также рекомендуется перекрыть воду перед отпуском, чтобы избежать возможных аварий, таких как утечки и затопления.
Предупредите соседа или друга
Сообщите доверенное лицо, что вас не будет, и оставьте ему ключ на случай чрезвычайной ситуации. Он сможет присматривать за домом, забирать почту или сообщить вам, если что-то пойдет не так.
Проверьте систему отопления, вентиляции и кондиционирования
Очистите или замените фильтры, убедитесь, что система работает без сбоев, и переведите термостат в режим энергосбережения. Это не только экономит ресурсы, но и уменьшает риски поломок.
Для спокойного отпуска важно подготовить свое жилье заранее / Фото Pexels
Установите таймеры или умные устройства
Чтобы создать иллюзию присутствия, используйте таймеры на свет или настройте умные системы. Свет в окнах или звук телевизора вечером могут отпугнуть потенциальных злоумышленников.
Позаботьтесь о растениях и газоне
Заранее организуйте уход за комнатными растениями – поручите это кому-то или установите систему автополива. Если есть придомовая территория, обязательно подстригите траву перед отъездом – заброшенный двор может сигнализировать, что в доме никого нет.
Будьте осторожны в соцсетях
Не публикуйте сообщения об отпуске до возвращения. Снимки из аэропорта или геолокации на курорте могут привлечь злоумышленников. Лучше всего держать свои аккаунты в режиме приватности и делиться воспоминаниями уже после поездки.
Очистите холодильник
Оставленные продукты могут превратить ваш холодильник в источник неприятного запаха. Проверьте сроки годности и избавьтесь от всего, что может испортиться. Это также уменьшит риск появления насекомых или грызунов в вашем доме.