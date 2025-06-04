Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, вовремя выполненные мелкие задачи помогут избежать неприятных сюрпризов по возвращении: от испорченных продуктов до возможных аварий. Практические советы, которые помогут защитить ваше жилье во время вашего отсутствия, рассказываем дальше.

К теме Что следует выключить из сети перед отпуском: 10 важных приборов дома и как с ними обходиться

Проверьте все двери и окна

Убедитесь, что все входные точки в ваш дом – передние, задние, боковые двери, а также все окна – закрыты и надежно заперты. Не забудьте о гараже и автомобиле, если оставляете его дома: заберите из салона пульты от ворот или запасные ключи.

Выключите электронику из розеток

Бытовые приборы, которые не требуют работы во время вашего отсутствия – телевизоры, тостеры, зарядные устройства, – лучше отсоединить от сети. Это не только предотвращает вероятность короткого замыкания, но и позволяет немного сэкономить электроэнергию.

К слову, также рекомендуется перекрыть воду перед отпуском, чтобы избежать возможных аварий, таких как утечки и затопления.

Предупредите соседа или друга

Сообщите доверенное лицо, что вас не будет, и оставьте ему ключ на случай чрезвычайной ситуации. Он сможет присматривать за домом, забирать почту или сообщить вам, если что-то пойдет не так.

Проверьте систему отопления, вентиляции и кондиционирования

Очистите или замените фильтры, убедитесь, что система работает без сбоев, и переведите термостат в режим энергосбережения. Это не только экономит ресурсы, но и уменьшает риски поломок.

Для спокойного отпуска важно подготовить свое жилье заранее / Фото Pexels

Установите таймеры или умные устройства

Чтобы создать иллюзию присутствия, используйте таймеры на свет или настройте умные системы. Свет в окнах или звук телевизора вечером могут отпугнуть потенциальных злоумышленников.

Позаботьтесь о растениях и газоне

Заранее организуйте уход за комнатными растениями – поручите это кому-то или установите систему автополива. Если есть придомовая территория, обязательно подстригите траву перед отъездом – заброшенный двор может сигнализировать, что в доме никого нет.

Будьте осторожны в соцсетях

Не публикуйте сообщения об отпуске до возвращения. Снимки из аэропорта или геолокации на курорте могут привлечь злоумышленников. Лучше всего держать свои аккаунты в режиме приватности и делиться воспоминаниями уже после поездки.

Очистите холодильник

Оставленные продукты могут превратить ваш холодильник в источник неприятного запаха. Проверьте сроки годности и избавьтесь от всего, что может испортиться. Это также уменьшит риск появления насекомых или грызунов в вашем доме.