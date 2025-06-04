Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, вчасно виконані дрібні завдання допоможуть уникнути неприємних сюрпризів після повернення: від зіпсованих продуктів до можливих аварій. Практичні поради, які допоможуть захистити ваше помешкання під час вашої відсутності, розповідаємо далі.

До теми Що слід вимкнути з мережі перед відпусткою: 10 важливих приладів вдома та як з ними обходитись

Перевірте всі двері та вікна

Переконайтеся, що всі вхідні точки до вашого будинку – передні, задні, бічні двері, а також усі вікна – зачинені та надійно замкнені. Не забудьте про гараж і автомобіль, якщо залишаєте його вдома: заберіть із салону пульти від воріт або запасні ключі.

Вимкніть електроніку з розеток

Побутові прилади, які не потребують роботи під час вашої відсутності – телевізори, тостери, зарядні пристрої, – краще від’єднати від мережі. Це не лише запобігає ймовірності короткого замикання, але й дозволяє трохи заощадити електроенергію.

До слова, також рекомендується перекрити воду перед відпусткою, щоб уникнути можливих аварій, таких як витоки та затоплення.

Попередьте сусіда або друга

Повідомте довірену особу, що вас не буде, і залиште їй ключ на випадок надзвичайної ситуації. Вона зможе наглядати за домом, забирати пошту або повідомити вас, якщо щось піде не так.

Перевірте систему опалення, вентиляції та кондиціонування

Очистьте або замініть фільтри, переконайтеся, що система працює без збоїв, і переведіть термостат у режим енергозбереження. Це не лише економить ресурси, але й зменшує ризики поломок.

Для спокійної відпустки важливо підготувати своє житло заздалегідь / Фото Pexels

Встановіть таймери або розумні пристрої

Щоб створити ілюзію присутності, використовуйте таймери на світло або налаштуйте розумні системи. Світло у вікнах чи звук телевізора ввечері можуть відлякати потенційних зловмисників.

Подбайте про рослини та газон

Заздалегідь організуйте догляд за кімнатними рослинами – доручіть це комусь або встановіть систему автополиву. Якщо маєте прибудинкову територію, обов’язково підстрижіть траву перед від’їздом – занедбане подвір’я може сигналізувати, що в будинку нікого немає.

Будьте обережні в соцмережах

Не публікуйте дописи про відпустку до повернення. Знімки з аеропорту чи геолокації на курорті можуть привабити зловмисників. Найкраще тримати свої акаунти в режимі приватності та ділитися спогадами вже після поїздки.

Очистьте холодильник

Залишені продукти можуть перетворити ваш холодильник на джерело неприємного запаху. Перевірте терміни придатності й позбудьтеся всього, що може зіпсуватись. Це також зменшить ризик появи комах або гризунів у вашій оселі.