Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, причина этому – вредители. Какие насекомые могут проникнуть в ваш дом через канализационные трубы именно тогда, когда вас нет, рассказываем далее.

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Почему стоит закрывать сливы перед отпуском

Когда вы ежедневно пользуетесь раковинами, в трубах остается вода, которая формирует гидрозатвор – своеобразный барьер против вредителей и канализационных газов. Однако во время длительного отсутствия вода в изогнутой части трубы (сифоне) может высохнуть. Без этого водяного слоя канализация становится открытым входом в ваш дом.

Даже если вы не планируете поездку, но есть гостевая ванная комната или другие редко используемые сливы, эксперты советуют регулярно пропускать через них воду – это будет удерживать барьер активным.

Иначе этим путем в помещение могут прийти тараканы, которые выбирают канализационные трубы по трем причинам: влага, остатки пищи и укрытие. Трубы являются для тараканов безопасной и удобной магистралью – там нет хищников, а передвижение максимально простое.

Также в канализации содержится то, что привлекает насекомых: частички пищи, жир, мыльный налет. К тому же тараканы могут выживать во влажной среде и даже определенное время под водой, что делает их проникновение через ливни вполне реальным.

Слив может стать источником заражения дома вредителями / Фото Freepik

Как предотвратить проникновение тараканов

Хотя в интернете советуют накрывать раковины вазами или мисками, это не обеспечивает достаточной герметичности. Таракану достаточно маленькой щели, чтобы проникнуть внутрь. Эксперты советуют придерживаться таких шагов:

Перед отъездом обязательно пропустите воду через все сливы – в ванной, на кухне, в душе.

Используйте плотно прилегающие пробки для сливов – они сохраняют воду в сифоне и образуют второй защитный барьер.

Вынесите мусор, вытрите поверхности и спрячьте еду в герметичных контейнерах.

Если вы уже видели тараканов, вылезающих из сливов, это может свидетельствовать о серьезной проблеме в канализационной системе. В таком случае обратитесь к профессионалам по дезинсекции.

К слову, накрытие сливов – не единственная важная задача перед отдыхом. Есть значительно больший контрольный список того, что нужно успеть сделать дома перед отпуском.